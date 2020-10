Lidstaten testen water voor nieuw Europees migratiepact

Het nieuwe Europese migratiepact botst voorlopig op geen enkel njet. Maar de kloof tussen de landen aan de frontlinie, zoals Griekenland, en de Oost-Europese landen, die weinig zin hebben in solidariteit, is niet verdwenen.

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken wikten donderdag een eerste keer het Europese migratiepact dat de Commissie in september voorstelde. Ook de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) schoof mee aan bij het video-overleg. Mahdi staat positief tegenover het migratiepact en riep iedereen op tot compromisbereidheid.

Het migratiepact focust op een snellere selectie van asielzoekers aan de buitengrenzen, snellere en meer eenvormige asielprocedures en een snellere terugkeer van migranten die niet in aanmerking komen voor asiel. Het nieuwe pact spaart wel de Oost-Europese landen, die de voorbije vijf jaar elke poging tot een compromis over migratie blokkeerden. De verplichte spreiding van migranten maakt plaats voor verplichte solidariteit. Die laatste kan ook bestaan uit financiering of het organiseren van een terugkeer van ongewenste asielzoekers.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zat de vergadering voor en is bijzonder optimistisch over de slaagkansen. Hij hoopt nog voor het einde van het jaar een akkoord te bereiken. Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson was iets voorzichtiger. 'Er zijn nog veel vragen en zorgen bij de lidstaten. Maar ik ben na deze bijeenkomst optimistisch dat we eruit komen.'

Voorlopig ziet iedereen het nieuwe pact als een goede basis voor verder overleg. Toch lopen de posities en de belangen van de lidstaten nog altijd erg uiteen. Hongarije is weinig enthousiast en geldt als woordvoerder van de Oost-Europese landen. Tegelijk vrezen frontlijnstaten als Italië, Griekenland, Spanje, Cyprus en Malta dat ze te weinig solidariteit zullen krijgen.