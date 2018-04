‘Liever joint venture met Britten dan scheiding'

De Belgische bedrijven hebben er alle belang bij dat de Britten in de douane-unie blijven, zeggen minister van Economie Kris Peeters en graaf Paul Buysse na een bezoek aan Londen.

Na de storm over de chassidische jood Aron Berger lijkt het erop dat CD&V-vicepremier Kris Peeters snel weer tot de orde van de dag wil overgaan. Begin deze week was hij samen met graaf Paul Buysse - de voormalige voorzitter van Bekaert en nu de voorzitter van de Belgische brexitwerkgroep - in Londen waar hij gesprekken had over de brexit en de potentiële gevolgen voor de Belgische bedrijven. ‘Hier in België gaat het politiek debat vaak over dingen die geen impact hebben op de economie. Ik hoop dat het vanaf nu kan gaan over belangrijke zaken, zoals de potentiële impact van de brexit voor de Belgische bedrijven.’ Want die dreigt heel wat Belgische bedrijven pijn te doen. Bij een harde scheiding dreigt dat ons land 2,2 miljard euro te kosten of zo’n 42.000 jobs.

Het is niet de bedoeling om te bruuskeren en Britse bedrijven in trosjes naar België te halen. kris peeters Minister van Economie

Peeters en Buysse zagen in Londen onder andere ‘mister Brexit’ Liam Fox en Philip Hammond, de nummer twee van de regering-May. ‘We hebben duidelijk gemaakt dat wij voorstander zijn van een joint venture eerder dan van een abrupte scheiding’, zegt Peeters.

Zo zou het volgens Peeters een goede zaak zijn mochten de Britten in de douane-unie blijven. Dat zou betekenen dat er geen douaneheffingen zouden komen. Zulke heffingen zouden erg nadelig zijn voor Belgische bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

‘Er is daar een debat over bezig in het Verenigd Koninkrijk. Zowel het verbond van Britse ondernemingen als de vakbonden zijn voor een douane-unie. En ook sommige parlementsleden hebben er oren naar.’ Maar er is nog geen meerderheid voor en de vraag is of die er ooit zal zijn, want dan hol je de hele brexitgedachte uit. Harde brexiteers zoals Fox willen daar niet van weten.

Wat doet de brexit werkgroep? De werkgroep werd door Peeters opgericht nog voor een meerderheid van de Britten bij een referendum voor een brexit koos. Onder leiding van graaf Paul Buysse (ex-voorzitter van Bekaert) berekende de werkgroep wat de potentiële impact van de brexit voor de Belgische bedrijven is. Voorts worden gesprekken gevoerd met Britse politici en bedrijfsleiders. De bedoeling is om de onderhandelingen in een richting te sturen waardoor de impact op het Belgische bedrijfsleven zo beperkt mogelijk is.

‘Het is duidelijk dat mensen als Fox niet willen afwijken van hun standpunt, maar we hebben toch ook andere ministers ontmoet die beseffen dat het nodig is dat de Britten in de douane-unie blijven’, zegt Buysse.

Peeters en Buysse hadden in Londen ook gesprekken met de verzekeringssector en de chemische sector. Vooral bij verzekeraars is er door de brexit volgens hen interesse om naar België te verhuizen. Zo koos het Britse Lloyd’s ervoor om in Brussel een verzekeringsbedrijf op te richten. Het wierf daarvoor al 40 mensen aan.

Volgens Peeters is ook de Britse chemische sector bezorgd. ‘Veel Britse chemiebedrijven hebben al vestigingen in België, waardoor bijkomende investeringen in ons land mogelijk zijn’, zegt Peeters. Zo gaat GSK mogelijk een deel van zijn productie verschuiven naar ons land, gaf Peeters mee.

‘Het is evenwel niet de bedoeling om te bruuskeren en om de Britse bedrijven in trosjes naar België te halen. Dat zou in strijd zijn met ons pleidooi voor een joint venture met de Britten’, legt Peeters uit.