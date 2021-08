Links zet zich als blok aan de Nederlandse formatietafel

De leden van PvdA en GroenLinks gaven zaterdag hun fiat voor blokvorming op links. Of dat de aanslepende Nederlandse formatie in een definitieve plooi kan leggen, blijft evenwel de vraag.

Vijf maanden na de parlementsverkiezingen zit Nederland nog steeds in een fase van ‘preformatie’. Meer dan inhoudelijke struikelblokken staan vooral de coalitievoorkeuren van de partijen nog steeds elke vooruitgang in de weg. De liberale partijen D66 en VVD kwamen met een 'aanzet voor een opzet van regeerakkoord', maar die heeft nog niet tot een doorbraak geleid.

Op links hopen ze die nu te forceren door zich aan elkaar vast te klinken. Voor PvdA en GroenLinks is het voortaan 'samen uit, samen thuis'. Of ze daarmee in hun opzet zullen slagen, blijft hoogst onzeker. Volgens het Financieel Dagblad valt zaterdag bij de VVD van premier Mark Rutte en de beoogde coalitiepartner CDA te horen dat een gezamenlijk links onderhandelingsteam niets verandert aan hun bezwaar tegen 'een instabiele coalitie'.

Geen veto tegen Rutte

Wat de PvdA-leden zaterdag alvast niet lukte, was een veto afdwingen tegen Rutte. Een motie om niet in een regering te stappen onder de VVD-premier kwam uiteindelijk niet ter stemming, met als argument dat de partijregels de leden pas achteraf laten oordelen over eventuele onderhandelingsresultaten.

'Ik kan het sentiment achter de motie heel goed begrijpen. Wij willen dolgraag een kabinet zonder Rutte en ook zonder de VVD,' sprak PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen de ledenraad toe. Maar volgens haar is Rutte nu eenmaal incontournable. En net daarom moet PvdA volgens haar maken dat ze aan de formatietafel geraakt. Anders zullen de rechtse partijen 'hun gang kunnen gaan'. 'Dan wordt de champagne ontkurkt in de boardrooms en blijven gewone mensen weer met lege handen achter.'

Geen fusie