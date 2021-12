Liz Truss, de 'superminister' die de Britse brexitbelangen moet verdedigen

Als kind scandeerde ze 'Maggie, Maggie, Maggie, out, out out'. Nu wordt ze zelf 'de nieuwe Thatcher' genoemd. Liz Truss heeft zich in no time opgewerkt tot Conservatief kopstuk in het Verenigd Koninkrijk.

De essentie Liz Truss volgt David Frost op als brexitminister.

Het is de tweede promotie in vier maanden tijd: in september werd Truss al minister van Buitenlandse Zaken.

Ze komt steeds nadrukkelijker in beeld als conservatief topstuk, en mogelijk opvolger van premier en partijleider Boris Johnson.

Als opvolger van Frost moet Truss de onderhandelingen over het Noord-Ierse douaneprotocol leiden. Dat maakt deel uit van het brexitakkoord en bepaalt dat Noord-Ierland de facto deel blijft uitmaken van de Europese eenheidsmarkt en impliceert controles op goederen die vanuit het VK in Noord-Ierland arriveren. Maar dat is niet werkbaar, vindt de Britse regering. Als fervente fan van Margaret Thatcher, zowel in haar geloof in een vrije markt als in haar minachting voor de EU, moet Truss die visie nu doorduwen.

Door haar ideologische standpunten wordt Truss door sommigen al bestempeld als 'de nieuwe Thatcher'. Nochtans komt ze helemaal niet uit een Conservatief nest. Als kind liep ze met haar linkse ouders in protestmarsen tegen kernenergie gretig anti-Thatcher-slogans te scanderen: 'Maggie, Maggie, Maggie, out, out out!'.

Later ging Truss studeren in Oxford, waar ze voorzitter werd van de studentenafdeling van de Liberal Democrats (LibDems), de meest eurofiele partij in het VK. Een 'accident de parcours' zou later blijken. Nog voor ze afstudeerde, maakte Truss de switch naar de Conservatieve Partij. 'Iedereen maakt fouten', zei ze daar ooit over. 'Sommige mensen nemen drugs, anderen sluiten zich aan bij de LibDems.'

180 gradenbocht

Hoewel Truss sinds 2012 al verschillende keren minister was, kwam ze pas op de voorgrond in de partij na haar 180 gradenbocht van brexitscepticus naar -hardliner. Ze vond het belangrijk achter haar toenmalige premier David Cameron, een tegenstander van de Britse uitstap, te blijven staan. Maar toen die in 2016 opstapte na zijn 'verloren' referendum, gooide ze zich volledig op het 'take back control'-discours waarmee Johnson zo populair werd.

Als minister van Internationale Handel ging ze in 2019 over de hele wereld het 'Global Britain'-idee verdedigen. Ze sloot bijna 70 postbrexitvrijhandelsakkoorden, onder meer met Japan en Australië, en lobbyde zich zo de inner circle van Johnson in. Haar enthousiasme en manier van praten doen doen denken aan de populistische brexitcampagnes van Johnson destijds, en houden de aandacht weg van de kritiek dat veel van de akkoorden al lang op papier stonden.