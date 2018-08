Londen begint informatiecampagne over harde Brexit

De Britse regering begint met het adviseren van mensen en bedrijven over wat ze te wachten staat en wat ze moeten doen als er geen akkoord over de brexit komt tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië.

'Een afspraak met de EU heeft nog steeds onze prioriteit', aldus een regeringswoordvoerder. 'Maar we moeten overal op voorbereid zijn.' Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie over iets meer dan zeven maanden, op 29 maart.

Om een de Brexit ordentelijk te laten verlopen moet er midden oktober een politiek akkoord tussen Londen en Brussel zijn over de scheidingsvoorwaarden, zodat die in de resterende tijd juridisch en parlementair kunnen worden bezegeld. Maar in Londen wordt ervan uitgegaan dat die informele deadline niet gehaald gaat worden. De Britse minister van Handel, Liam Fox, verklaarde eerder deze maand dat hij de kans op een brexit zonder akkoord met de EU op 60 procent schat.

Een van de redenen dat de Britse overheid met adviezen komt, is dat er veel verhalen rondgaan over wat een brexit zonder afspraak betekent voor de Britten. 'We willen laten zien dat er niet veel waar is van al die spookverhalen', verduidelijkt Raab. 'Ik kijk ernaar uit om meer duidelijkheid te geven.'