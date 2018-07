Londen gaat naar brexitclash met Europa

De dynamiek in de brexitonderhandelingen is de voorbije week omgeslagen. Europa waarschuwt openlijk voor een harde brexit zonder akkoord. Europa en Londen gaan naar een clash.

De nieuwe Britse minister voor de Brexit, Dominic Raab, ontmoette donderdagnamiddag in Brussel voor het eerst zijn Europese tegenpool Michel Barnier. Raab, die net als zijn voorganger David Davis een brexiteer is, pleitte voor een ‘intensivering’ van de gesprekken over de scheiding. Maar echt ‘vitaal’ is voor Raab vooruitgang over de toekomstige samenwerking tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Zonder een akkoord over de Ierse grens, komt er geen deal over de scheiding en dus ook geen overgangsperiode om een plotse brexit te vermijden. Michel Barnier Europees brexitonderhandelaar

Enkele uren eerder had de Europese Commissie bedrijven, particulieren en overheden opgeroepen zich versneld voor te bereiden op ‘alle scenario’s’ voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. Het risico op een ‘no deal’ op 29 maart 2019 blijft reëel. EU-onderhandelaar Michel Barnier beklemtoonde vrijdag na overleg met de 27 EU-landen dat er zonder een akkoord over de Ierse grens, geen deal komt over de scheiding en dus geen overgangsperiode die een plotse brexit vermijdt.

Het begin van de crisis

De dynamiek verschilt dus grondig aan beide kanten van het Kanaal. De voorbije week zal de geschiedenis ingaan als het begin van de crisis, voorspellen diplomaten.

De Britse premier Theresa May heeft zich vastgepind op een harde brexitkoers. Ze heeft elke controle verloren.

De Britse premier Theresa May heeft zich met de aanpassingen aan haar toekomstplan vastgepind op een harde brexitkoers. Ze heeft elke controle verloren. De harde brexiteers zoals haar vroegere minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en de backbencher Jacob Rees-Mogg zullen haar het vuur aan de schenen blijven leggen om de brexit niet te ‘verraden’. Johnson heeft daarvoor een gedroomd instrument: zijn wekelijkse eurokritische column in The Daily Telegraph.

Aan Europese kant is het toekomstplan van May nu al als totaal onwerkbaar afgeschreven. Londen vraagt een douaneakkoord met Europa voor goederen maar niet voor diensten. Europa zou zelfs de inning van de douanegelden moeten overlaten aan het VK en omgekeerd zou de EU eenzelfde hybride en bureaucratische douanesysteem moeten opzetten voor goederen die naar het VK gaan. Dat is gewoon ondenkbaar en zal nooit gebeuren, is te horen in Europese kringen. 'Hoe kan Europa de toepassing van de douaneregels toevertrouwen aan een land dat niet meer tot de Unie behoort,' vroeg Barnier zich vrijdag af.

Vroeg of laat, en wellicht al na de zomer, leidt dat tot een clash, is de analyse. Ofwel komt het tot een crisis in de regering-May, mogelijk voor of tijdens de partijconferentie van de tory’s begin oktober. Ofwel komt het tot een clash tussen Londen en Europa. Een brexit bij gebrek aan een deal wordt dan plots realiteit.

Ierse grens

Door de nieuwe dynamiek zit Europa bovendien wat in het defensief. May heeft bewogen met haar toekomstplan, dus is het aan Europa om een geste te doen, is herhaaldelijk te horen aan Britse kant. De brexit-hardliners zien het toekomstplan van May enkel als 'te nemen of te laten'; geen gedoe meer met amendementen dus.

De aanpassingen die May begin deze week aanbracht aan haar brexitplan bezorgen Europa nachtmerries. De vrees voor een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland is helemaal terug. De kans dat May op dit punt nog toegeeft, is bijzonder klein. Londen wil een gezamenlijke tolgrens met de EUvoor heel het Verenigd Koninkrijk; Europa wil die grens in de Ierse zee leggen, om de handel, samenwerking en vrede tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden.

EU wil vuur niet oppoken

Voor Europa is het daarom zaak zelf de clash niet aan te moedigen, laat staan de crisis te veroorzaken. Dat zou de schuld voor de brexit zonder deal helemaal op de rug van Europa laden. De boodschap die de 27 EU-landen vrijdag uitstuurden over Mays plan is daarom zeer gematigd. De dialoog mag onder geen beding stilvallen.

'Er is meer duidelijkheid nodig, zei Barnier diplomatisch. Maar hij benadrukte dat verschillende onderdelen van het plan-May 'de basis kunnen zijn van een constructieve discussie'. Met andere woorden: Europa wil wel praten over de toekomst, maar niet over het plan-May. 'De belangrijkste vragen zijn: is dit compatibel met de eengemaakte markt, zijn de voorstellen werkbaar en zijn ze in het economisch belang van de EU,' vroeg Barnier zich af. Het antwoord op die drie vragen is vooralsnog negatief, maar dat zei hij niet luidop.

De komende weken gaan de Europese onderhandelaars de Britse teksten uitvlooien en er technische vragen uit filteren die dan weer door de Britten moeten worden beantwoord. Op die manier wordt de mist rond het Britse toekomstplan wat uitgeklaard en wordt een crisis in volle zomer vermeden.

Het dilemma van May

PRIJS brexit PRIJS brexit Een harde brexit kost de EU en het Verenigd Koninkrijk op lange termijn 1,5 procent van hun binnenlands product (bbp). Dat berekende het IMF. Voor Ierland is de impact dramatischer, met een knip van bijna 4 procent. Nederland volgt met een knip van 1 procent. België is vierde met een krimp van 0,8 procent. Als de EU en het VK een ruim handelsakkoord sluiten, blijft de economische schade peanuts, behalve voor Ierland.

Intussen is, ook al onder druk van de harde brexiteers, de brexitdatum van 29 maart 2019 ingeschreven in de Britse wet. May zal in haar eigen partij en parlement geen meerderheid vinden voor verlengingen van de onderhandelingen. De softe brexiteers in haar partij kunnen geen vuist maken, omdat ze dan Labour aan de macht brengen.