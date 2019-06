Londen maakt zich op voor dag vol verzet tegen Trump

Na de koninklijke pracht en praal staat de tweede dag van het Britse staatsbezoek van de Amerikaanse president in het teken van de politiek. In Londen worden honderdduizenden betogers verwacht voor een 'carnaval van protest'.

'De koningin en de hele koninklijke familie waren fantastisch. De band met het Verenigd Koninkrijk is erg sterk. Overal heerlijke liefde.' De Amerikaanse president Donald Trump spaarde maandag de superlatieven niet over de eerste dag van zijn staatsbezoek aan het VK, waarop hij mocht aanschuiven op een staatsbanket.

'Ik heb nog geen protesten gezien, maar ik ben zeker dat het fake news zijn uiterste best zal doen ze te vinden. Een grote handelsdeal is mogelijk zodra het VK de ketenen heeft afgeworpen. De gesprekken zijn al begonnen', tweette hij.

Carnaval van verzet

Na de koninklijke pracht en praal staat dinsdag wel protest op de agenda. Honderdduizenden zullen tijdens een 'carnaval van verzet' in Londen tegen de Amerikaanse president betogen. Het wordt waarschijnlijk een van de grootste protesten tegen een buitenlands staatshoofd ooit in de stad. Ook de gigantische ballon die Trump als een schreeuwende baby in pampers voorstelt, is weer van de partij. Hij zal naast het parlement hangen.

Veel Britten pikken het niet dat Trump de VS terugtrok uit het Klimaatakkoord van Parijs, dat hij de inwoners van moslimlanden verbood naar de VS te reizen en dat hij zich mengt in de Britse binnenlandse politiek. Ze worden gesteund door tal van politici, onder wie Labour-leider Jeremy Corbyn, die tijdens de protesten zal speechen.

'Het is een kans is om solidariteit te tonen met iedereen die Trump heeft aangevallen in de VS, in de wereld en in ons eigen land', zei de oppositieleider. Net als onder meer de voorzitter van het Lagerhuis John Bercow en de burgemeester van Londen Sadiq Khan weigerde hij maandag naar het staatsbanket te komen.

Handelsrelaties

Trump zal zich op de tweede dag van zijn staatsbezoek focussen op politiek. 's Morgens ontbijt hij met zakenlui van onder meer Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs en Bechtel. Daarna ontmoet hij de ontslagnemende premier Theresa May in haar ambtswoning. Op de agenda: de handelsrelaties tussen beiden landen na de brexit en de Amerikaanse zorgen over de Chinese techgigant Huawei.

Na de middag is een persconferentie en een galadiner in de residentie van de Amerikaanse ambassadeur gepland. Daarop zou ook Boris Johnson kunnen aanschuiven, Trumps geliefkoosde opvolger van May. Eerder deze week noemde hij hem nog 'een goede vriend, een goede kerel en een heel interessante mens, die het geweldig zou doen als premier'. Het ontlokte Corbyn de tirade dat Trump zich niet te mengen had in de Britse binnenlandse politiek.

Uitzonderlijke boodschap

Ook de Queen had een uitzonderlijke politieke boodschap voor de Amerikaanse president op de eerste dag van zijn bezoek. Trump lunchte onder meer met koningin Elizabeth II en schoof 's avonds aan voor een staatsbanket.