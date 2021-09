Londen verhoogt belastingen om zorg te financieren

'Een pandemie stond in geen enkel kiesmanifest.' Met die ene zin smoorde premier Johnson de kritiek van zijn eigen achterban op de belastingverhoging in de kiem.

319 stemmen vóór en 248 tegen. Dat is de duidelijke score waarmee Brits premier Boris Johnson een an sich controversiële belastingverhoging woensdagavond door het parlement loodste.

'Een wereldwijde pandemie stond in niemands kiesmanifest', counterde Johnson tijdens het parlementair debat vlot de kritiek dat zijn Conservatieve Partij een belofte uit het kiesmanifest van 2019 breekt. Met succes: uiteindelijk stemden slechts vijf van Johnsons 'backbenchers' tegen, 37 tory's onthielden zich.

De Britse regering verhoogt de socialezekerheidsbijdrage van werkgevers en werknemers op de lonen met 1,25 procentpunt, een maatregel die op jaarbasis naar schatting 12 miljard pond (14 miljard euro) zal opbrengen. Op dit ogenblik beloopt de bijdrage voor de meeste werknemers 12 procent. Britten gaan ook 1,25 procentpunt meer belasting op dividenden betalen.

Het extra geld vloeit naar de zoals elders in de wereld door de Covid-19 pandemie gehavende zorg: in de eerste plaats de nationale gezondheidszorg (NHS), maar ook de door lokale overheden beheerde en evenzeer in alle voegen krakende ouderenzorg. 'Build Back Better', heet het plan van Johnson met een vette knipoog naar de infrastructuurplannen van Amerikaans president Joe Biden.

De stemming illustreert het gezag dat Johnson geniet nadat hij de Tories in december 2019 naar een klinkende zege leidde. De belastingsverhoging geldt voor heel het Vereningd Koninkrijk, maar de investeringen betreffen louter de zorg in Engeland. Wel krijgen de deelregeringen in Wales, Schotland en Noord-Ierland extra geld toegeschoven, maar het is aan de lokale parlementen om te bepalen hoe dat geld vervolgens gespendeerd wordt.

In maart voerde minister van Financiën Rishi Sunak al een verhoging van de inkomens- en vennootschapsbelasting door. Die is nodig om nog maar te beginnen de gapende kloof die Covid-19 in de Britse overheidsfinanciën heeft geslagen, te dichten.

Met de nieuwe verhoging stijgt de Britse belastingsdruk tot 35,5 procent van het bruto binnenlands product. Dat is het hoogste peil sinds de start van betrouwbare statistieken in 1955 en een stuk hoger dan de ongeveer 25 procent in de Verenigde Staten, maar nog altijd relatief bescheiden vergeleken met het Europese continent.

Volgens data van de rijkelandendenktank OESO lag in 2019 de belastingdruk in België met 43 procent een volle 10 procentpunt boven het VK. België bevindt zich halverwege Duitsland en Nederland (39%) en Frankrijk (45%).