Londen wijst 23 Russische diplomaten uit

Londen wijst 23 Russische diplomaten het land uit. Het gaat volgens premier May om ambassadepersoneel dat werd 'geĆÆdentificeerd als clandestiene geheimagenten'. 'Zij hebben slechts een week om te vertrekken', zei May. Het zou gaan om de grootste uitwijzing sinds de Koude Oorlog.

De Britse regering is ook vast van plan tegoeden van de Russische staat te bevriezen 'als we bewijzen hebben dat die kunnen gebruikt worden om het leven van Britse staatsburgers of inwoners te bedreigen'. En er gaan ook geen ministers of leden van de koninklijke familie naar het WK voetbal in Rusland.