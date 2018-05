Londen wil anonieme spaarpot van 400 miljoen pond kraken

De Britse regering wil een fors aangegroeide anonieme gift van 500.000 pond uit 1928 eindelijk gebruiken waarvoor die bedoeld was: de staatsschuld afbouwen.

Geld schenken om de staatsschuld te verminderen: het is eens iets anders dan het klassieke goede doel of het doorschuiven van geld naar de erfgenamen. Het is nochtans wat een anonieme Brit in 1928 deed: 500.000 pond in een fonds stoppen en herinvesteren met de expliciete voorwaarde dat de spaarpot pas mag worden aangesproken om de volledige Britse staatsschuld te doen verdwijnen.

Dat laatste bleek echter een utopie: toen bedroeg de schuld van Londen 7,6 miljard pond, maar intussen is die aangezwollen tot zo'n 1.600 miljard pond (1.824 miljard euro), al is de schuldgraad (de verhouding tegenover het bbp) flink gezakt. En ook al is de tot National Fund omgedoopte spaarpot intussen flink aangegroeid, tot maar liefst 400 miljoen pond, hij was volgens berekeningen van de Britse overheid nooit groter dan 0,066 procent van de overheidsschuld.

Toch vindt Jeremy Wright, de hoogste magistraat (attorney general) in het Verenigd Koninkrijk, de tijd rijp om de spaarpot open te breken en het geld in de schatkist te storten, melden diverse Britse media. 'Bijna 90 jaar geleden heeft een anonieme schenker geld nagelaten aan de natie en we hebben er nog geen goed gebruik van kunnen maken', zei Wright.

Hij diende een verzoek in bij het Britse hooggerechtshof om het geld vrij te maken en op zijn minst een stukje van de nationale schuld af te lossen. Wright is niet de eerste die die poging onderneemt. De Britse bank Barclays, die het fonds een tijd onder beheer had, zei in 2013 al vier jaar vergeefs geprobeerd te hebben om het geld naar goede doelen of de schatkist te laten vloeien.

Eerste Wereldoorlog

Negen jaar geleden al kwamen de beheerders van het fonds tot de conclusie dat het nooit zou lukken om het doel ervan te bereiken. Ze dienden vergeefs een verzoek in bij de nationale commissie die toeziet op liefdadigheid om de aard van het fonds aan te passen zodat het geld naar goede werken zou kunnen gaan.

De Britse oppositiepartij Labour, die het fonds raamt op 475 miljoen pond, vindt nog steeds dat de inhoud naar liefdadigheid moet gaan. Maar Wright legt die eis naast zich neer, met het argument dat toekomstige donoren anders afgeschrikt kunnen worden als de bestemming van hun gift later wordt gewijzigd.