Londen ziet hand Rusland in gijzelsoftware

De Britse regering beschuldigt Rusland ervan achter de aanval met de gijzelsoftware NotPetya van vorig jaar te zitten. Het Kremlin ontkent.

'We menen dat de Russische regering, en meer bepaald het Russische leger, verantwoordelijk was voor de cyberaanval NotPetya in juni 2017.' Dat verklaarde de Britse onderminister van Buitenlandse Zaken, Tariq Ahmad, donderdag.

NotPetya verspreidde zich via een Oekraïens boekhoudprogramma. Over de hele wereld werden computersystemen platgelegd. 'Het roekeloze gebruik verstoorde organisaties in heel Europa. Dat kostte honderden miljoenen', zei Ahmad.

'De beslissing om de dader te noemen onderstreept dat het Verenigd Koninkrijk en zijn bondgenoten kwaadaardige cyberactiviteiten niet accepteren', benadrukte Ahmad. Onder andere de NAVO heeft van de strijd tegen het cyberterrorisme een prioriteit gemaakt.

'Russofobische' campagne

De Russische autoriteiten ontkenden de beschuldiging meteen. Volgens een woordvoerder van het Kremlin is de verklaring van Ahmad een illustratie van de 'Russofobische' campagne die in het Westen wordt gevoerd.

Nadat NotPetya vorig jaar had toegeslagen, was Rusland vrij snel de hoofdverdachte. De aanval was in de eerste plaats tegen Oekraïne gericht, waarmee Rusland op gespannen voet leeft. Bovendien was het de daders niet zozeer om het geld te doen.

De cyberaanval trof wereldwijd bedrijven, die vermoedelijk collateral damage waren van de actie tegen Oekraïne. Ook belangrijke infrastructuur, zoals de havens van Amsterdam en het Indiase Mumbai, ondervonden zware hinder door NotPetya.