Luisa Neubauer, de Duitse klimaatactiviste die Siemens afwees...

Ondanks zwaar protest van de klimaatbeweging, zegt technologiegigant Siemens zijn contract met de Australische steenkoolmijnuitbater Adani. Topman Joe Kaeser probeerde klimaatactiviste Luisa Neubauer wel te paaien met een zitje in de raad van toezicht, maar de studente geografie bedankte.

In Brussel zijn de klimaatmarsen misschien weggeëbd, maar in Berlijn leeft het fenomeen nog altijd enorm. Met Fridays for Future (FFF) zijn schoolstakingen er wekelijkse kost. Het gezicht van de acties is Luisa Neubauer, een 23-jarige studente aan de universiteit van Göttingen. Ze pendelt tussen de universiteitsstad en Berlijn, waar veel van de klimaatprotesten plaatsvinden.

Wat Greta Thunberg doet, is indrukwekkend en inspirerend, maar in feite heel anders. Luisa Neubauer Klimaatactiviste

Neubauer wordt steevast de Duitse Greta Thunberg genoemd, maar van die titel moet ze niet weten. Greta is volgens haar een ambassadeur, zijzelf activist. ‘We bouwen een massabeweging en gaan redelijk ver in onze methodes om te mobiliseren en aandacht te verkrijgen. Wat Greta doet, is indrukwekkend en inspirerend, maar in feite heel anders’, zegt Neubauer in een interview. Met wat meer lentes op de teller en haar studies geografie is ze voor velen ook geloofwaardiger dan de klimaatmeisjes uit het middelbaar onderwijs.

Het levert haar uitnodigingen op van politici en CEO’s, zoals Siemens-topman Joe Kaeser. Neubauer sprak die laatste vrijdag om Siemens te overhalen een contract op te zeggen met het bedrijf Adani, dat in Australië een vervuilende steenkoolmijn uitbaat. Door de bosbranden die het land teisteren, ligt de steenkoolindustrie onder vuur. FFF hield verschillende protestacties om Siemens onder druk te zetten.

De multinational liet maandag weten toch verder te gaan met de leveringen aan Adani. Neubauer kreeg wel een aanbod in de raad van toezicht van het nog op te richten Siemens Energy AG te zetelen. De studente bedankte: de functie zou haar te veel de mond snoeren.

Geen partijpolitiek

Ze heeft niet alleen kritiek op bedrijven, ook op de politiek. ‘Zelfs met 1,5 miljoen mensen op straat weigert de regering de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren waarover ze heeft onderhandeld. We moeten onze protesten aanpassen aan die vaststelling, maar altijd vredig. Radicalisme hoeft geen geweld te betekenen’, zegt ze.

Met de manier waarop je de dingen buiten proporties blaast, heb je de capaciteit een succesvol politicus te worden. Peter Altmaier Duits minister van Economie en Energie

‘Met de manier waarop je de dingen buiten proporties blaast, heb je de capaciteit een succesvol politicus te worden’, schertste minister van Economie en Energie Peter Altmaier (CDU) in een dubbelinterview met Der Spiegel. Hoewel Neubauer lid is van de ecologische partij Die Grünen, neemt ze vooralsnog geen actieve rol op in de Duitse partijpolitiek. Een uitgesproken links discours heeft ze niet, een liberaal evenmin. ‘De samenleving is zo gefixeerd op technologische innovaties, maar waarom denken we niet dat democratische innovaties ons kunnen helpen het besluitvormingsproces te versnellen?’, zegt ze.

Vliegreizen

Neubauer mag zich dan wel afzetten tegen de vergelijkingen met de andere gezichten van de klimaatbeweging, het valt op dat steevast jonge mondige vrouwen op de groene barricaden staan. En net als haar collega’s krijgt Neubauer af te rekenen met aanvallen op sociale media. Die digitale haatgolf heeft voor haar een duidelijke gendercomponent. ‘Hoe luider en directer we worden, hoe meer ze toeneemt.’

Ik ben een imperfecte klimaatbeschermer. Luisa Neubauer Klimaatactiviste