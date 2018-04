'Luister ook eens naar Catalanen die bij Spanje willen blijven'

'De stem van de meerderheid van de Catalanen moet hier, in het hart van Europa, ook gehoord worden', stelde Inés Arrimadas, de kopvrouw van Cataloniës grootste partij Ciudadanos, woensdag in Brussel. En dat is niet de stem van de afscheuring.

De Europese wijk in Brussel leek woensdag wel even een stukje Catalonië. Terwijl aan de bezoekersingang van het Europees parlement een groep Catalanen gezellig keuvelend stond aan te schuiven voor de veiligheidscontrole, reeg Inés Arrimadas, de kopvrouw van Cataloniës grootste partij Ciudadanos (Burgers), in het imposante gebouw aan het Luxemburgplein ontmoetingen met Spaanse en Europese politici aaneen.

Onder meer de Spaanse permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Juan Pablo García-Berdoy, liberaal fractieleider Guy Verhofstadt en Hans van Baalen, de voorzitter van de liberale familie ALDE, gooiden de deuren van hun kantoor open voor de 36-jarige advocate.

Met haar bliksembezoek aan Brussel wilde Arrimadas de wereld duidelijk maken dat niet alle Catalanen gewonnen zijn voor een afscheuring van Spanje. 'Kijk maar naar de uitslag van de regionale verkiezingen van 21 december vorig jaar', stelt ze, tussen twee meetings door, tijdens een ontmoeting met Spaans sprekende journalisten.

Die verkiezingsrace draaide uit op een zege voor Ciudadanos. 'En de onafhankelijkheidspartijen? Zij gingen allemaal achteruit. Bovendien haalden de nationalisten samen 47 procent van de stemmen. Zij vertegenwoordigen dus niet de meerderheid van de Catalanen. Wij wel', stipt Arrimadas aan.

Catalonië heeft op dit moment geen regering omdat Puigdemont en co. enkele maanden geleden beslisten het regionale statuut en de Spaanse grondwet te liquideren en een staatsgreep te plegen. Inés Arrimadas Catalaans kopstuk Ciudadanos

Het zit haar behoorlijk hoog dat de afgezette Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont zoveel airplay krijgt in Europese media. En op de sympathie lijkt te kunnen rekenen van een aanzienlijk deel van de Europese publieke opinie.

De ex-journalist dook weer geregeld op in de pers nadat hij op 25 maart in Duitsland opgepakt werd op verzoek van de Spaanse justitie. Bijna twee weken later kwam hij onder voorwaarden vrij. Hij nam die gelegenheid te baat om uit te halen naar Spanje en het land aan te sporen de 'politieke gevangenen' vrij te laten.

'Puigdemont is niet langer de premier van de regio. Catalonië heeft op dit moment geen regering omdat zijn regering enkele maanden geleden besliste het regionale statuut en de Spaanse grondwet te liquideren en een staatsgreep te plegen', poneert ze.

'Als Puigdemont verklaringen aflegt, spreekt hij enkel als leider van de tweede partij van Catalonië en in naam van de voorstanders van onafhankelijkheid. Niet in naam van de meerderheid van de Catalanen', gaat de politica met Andalusische roots voort.

Precies om die tegenstanders van een afscheuring van Spanje een stem te geven, reisde ze woensdag naar Brussel af. 'Hun stem moet immers ook gehoord worden in het hart van Europa! Zij willen gewoon Catalaan, Spanjaard én Europeaan blijven en vreedzaam samenleven.'

Arrimadas verwijt de nationalisten Catalonië in een diepe sociale crisis gestort te hebben. 'We hebben vandaag af te rekenen met een conflict tussen Catalanen, tussen families, vriendengroepen en politieke partijen. Veel meer dan met een probleem tussen Catalonië en Spanje. Dit is in de eerste plaats een intern Catalaans probleem.'

Maar de impact van die crisis kan de regiogrenzen wel overschrijden, waarschuwt de kopvrouw van Ciudadanos. 'Wat zich nu in Catalonië afspeelt, is een probleem voor heel Europa. Het Europese project is net op poten gezet om nationalistische debatten en discussies over identiteit te overwinnen.'

Volgens haar staan de basiswaarden van het Europese project op het spel. 'De nationalisten moeten begrijpen dat ze wetten moeten respecteren, dat politici geen straffeloosheid genieten en dat solidariteit, diversiteit, wettelijkheid, gelijkheid tussen burgers, vreedzaam samenleven en wederzijds respect belangrijke Europese waarden zijn.'

Die moeten volgens haar ook de basis vormen voor een oplossing voor de Catalaanse crisis. 'Enkel via een dialoog tussen Catalanen waarin iedereen, voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid, gerespecteerd wordt, is een uitweg uit de huidige impasse mogelijk.'

En een oplossing dringt zich op, benadrukt Arrimadas. 'Zodat we de echte problemen in onze regio kunnen aanpakken. De corruptie bijvoorbeeld, die sommigen met een grote estelada (de Catalaanse onafhankelijkheidsvlag, red.) hebben proberen te bedekken.'

Arrimadas herinnert ook aan de ellenlange wachtlijsten in de socialedienstverlening. 'En vergeet niet dat de toeristische sector klappen incasseerde, de investeringen afnamen en verschillende macro-economische indicatoren verslechterden terwijl Catalonië normaal in het Spaanse koppeloton zit.'

Catalonië moet volgens haar zo snel mogelijk weer de economische, sociale en politieke motor van Spanje en Europa worden. 'Niet een regio waar een groot intern conflict woedt en een loopje genomen wordt met de basisprincipes van de EU.'

