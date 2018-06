M/V van de dag | Matteo Salvini

Het discours tegen migranten en Roma doet de extreemrechtse partij Lega pieken in Italiaanse peilingen.

Woede lijkt zijn drijfveer. Regeren met harde hand zijn leitmotiv. En Twitter zijn geliefkoosde roephoorn. Wie die drie tips voorgeschoteld krijgt in een kwis, komt wellicht in de verleiding ‘Donald Trump’ als antwoord neer te pennen. Maar ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan loopt een politicus rond op wie die karakteristieken van toepassing zijn. En het lijdt geen twijfel dat de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, die verwarring met de Amerikaanse president als een compliment opvat.

De 45-jarige leider van de extreemrechtse Lega heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een bewonderaar is van de bewoner van het Witte Huis. ‘Hij doet een welgekomen frisse wind door de politieke wereld waaien. Hoe hij Amerikaanse jobs, Made in the USA, belastingverlagingen en zijn immigratiebeleid verdedigt ... dat bevalt me wel. Ik droom ook van een Italia first’, liet de Milanees in juli vorig jaar optekenen in de Spaanse krant El País.

Ik droom van een Italia First. Matteo Salvini Italiaans minister van Binnenlandse Zaken

Destijds dirigeerde de zoon van een zakenman en een huisvrouw een partij die 18 van de 630 zetels in de kamer bezette. Net geen jaar later heeft de Lega 125 kamerzitjes en zet ze mee de bestuurslijnen uit in de derde economie van de eurozone. En als vicepremier en minister is Salvini alomtegenwoordig.

Migrantenboten

Sinds Il Capitano op 1 juni de eed aflegde, ging amper een dag voorbij of hij schopte iemand tegen het zere been. Trump lijkt wel zijn gids. Beschuldigde de Amerikaan Mexico ervan moordenaars, verkrachters en drugshandelaars naar de Verenigde Staten te sturen? Dan nam Salvini Tunesië in het vizier. ‘Dat land stuurt enkel veroordeelden naar Italië om misdaden te plegen in Europa.’

De Milanees schuwt evenmin drastische beslissingen om een punt te maken. In weerwil van internationale en Europese regels weigerde hij anderhalve week geleden een vluchtelingenschip te laten aanmeren in een Italiaanse haven. ‘Mensen redden op zee is een plicht maar van Italië een enorm vluchtelingenkamp maken is dat niet. Italië gehoorzaamt niet langer’, klonk het op Twitter. Daar kraaide hij even later ook victorie nadat Spanje het schip een veilige haven geboden had.

Het tumult over de migrantenboten was amper geluwd of Salvini, die zich graag laat adviseren door Trumps oud-hoofdstrateeg Steve Bannon, ontketende deze week een nieuwe storm. ‘We gaan tellen hoeveel Roma-zigeuners zich in Italië bevinden. Wie hier illegaal is, gaan we uitwijzen.’

Gespierde taal

De uitspraken wekten verontwaardiging. ‘Italië lijkt weer in 1938 beland’, stelde centrumlinks, alluderend op de rassenwetten die Italiaanse Joden in het vizier namen. Zelfs voor leden van de populistische regering ging Salvini te ver. De Lega-leider begrijpt de ophef niet. ‘Waarom die shock? Ik denk aan die arme kinderen die in illegaliteit opgroeien. Als links met zo’n voorstel komt, is dat een goed plan. Doe ik dat, dan ben ik een racist. Ik geef niet op en ga door! De Italianen en hun veiligheid eerst.’