M/V van de week | Angela Merkel

De ‘Koningin van Europa' veroorzaakt turbulentie met aangekondigd afscheid.

‘Ooit wil ik de juiste manier vinden om de politiek te verlaten’, verzuchtte Angela Merkel 20 jaar geleden in een interview, lang voor ze in 2005 voor het eerst aantrad als Duits bondskanselier. ‘Ik wil dan geen halfdood wrak zijn.’ Afgelopen maandag verraste ze door haar afscheid aan te kondigen. Niet dat ze meteen opstapt als regeringsleider. Merkel benadrukte van plan te zijn de rit uit te zitten tot 2021. Maar dit is wel haar laatste termijn, bevestigde ze in een adem. Bovendien zei ze geen nieuw mandaat na te streven als voorzitster van de CDU, een positie die ze sinds 2000 onafgebroken bekleedde.

Haar aangekondigde aftocht dreigt de politieke ontreddering in Berlijn compleet te maken. Meer dan ooit hangt de regering - een liefdeloos verstandshuwelijk tussen de CDU, de sociaaldemocratische SPD en de Beierse conservatieven van de CSU - als los zand aan elkaar. Bij de SPD klinkt steeds luider de roep om de stekker uit het kabinet te trekken. En de strijd om het CDU-voorzitterschap riskeert in de aanloop naar het partijcongres in Hamburg, waar begin december de nieuwe preses wordt aangewezen, te ontaarden in een bitsige strijd tussen de gematigden die Merkels centrumkoers willen handhaven en de hardliners die pleiten voor een ruk naar rechts.

Kanselier Angela Merkel bevestigde deze week dat ze bezig is aan haar laatste termijn als Duits bondskanselier. Ze is van plan deze legislatuur - die tot 2021 duurt - vol te maken. Ze zal dan 16 jaar onafgebroken aan de macht zijn geweest. Het is de vraag of haar regering het zo lang uithoudt. Alle drie de coalitiepartners hebben bij recente regionale verkiezingen klappen gekregen. Partijvoorzitter Op korte termijn geeft Merkel de leiding van haar partij CDU uit handen. Ze was van plan om begin december haar mandaat als voorzitster, een functie die ze sinds 2000 uitoefent, op een partijcongres in Hamburg te laten verlengen. Ze zag daar deze week van af. Nochtans had ze altijdbeweerd dat de combinatie van partijvoorzitter en bondskanselier de beste garantie op een stabiele regering was. ‘Koningin van Europa’ Het aangekondigde vertrek van Merkel leidt tot onrust in de Europese Unie. Het is onduidelijk wie haar rol als Europees voortrekker kan overnemen. De Franse president Macron staat te trappelen, maar weegt te licht. Merkels afscheid komt op een cruciaal moment voor de EU, die af te rekenen heeft met een rist crisissen en uitdagingen. Bovendien dreigen de Europese verkiezingen volgend jaar uit te draaien op een doorbraak voor de populisten.

De deconfiture van de Duitse politiek leidt ook tot schokgolven buiten de grenzen. Zeker in de Europese Unie wordt angstvallig afgewacht wat het verdwijnen van Merkel, die van alle 28 EU-leiders de langste staat van dienst heeft, met zich mee zal brengen. In haar 13 jaar als kanselier groeide ze uit tot de ongekroonde ‘koningin van Europa’ die zwaar woog op alle dossiers, van de brexit over de schuldencrisis tot de migratie. Haar vele critici schilderden Merkel af als de onverbiddelijke moeial die vanuit Berlijn de regie voerde. ‘In de EU is zij de chef’, zei de Belgische ex-premier Elio Di Rupo (PS) vorig jaar in De Tijd. ‘Niets gebeurt als zij dat niet wilt.’

Het is niet meteen duidelijk wie in Europa Merkels rol als voortrekker en boegbeeld kan overnemen. De politieke zwaargewichten liggen in de lidstaten niet bepaald dik gezaaid. Enkel de Franse president Emmanuel Macron staat te trappelen van ongeduld om het stokje over te nemen, getuige de ambitieuze plannen die hij na zijn aantreden vorig jaar ontvouwde om de EU nieuw leven in te blazen. Doorslaggevend in zijn plannen was het heropstarten van de Frans-Duitse motor, waarvoor hij op Merkel rekende. Als zij wegvalt, dreigt Macron met lege handen achter te blijven en kan hij zijn Europese ambities opbergen.

Sowieso staat Europa voor een cruciale periode. De Europese verkiezingen van mei volgend jaar draaien mogelijk uit op een doorbraak van het populisme, dat al hoogtij viert in verschillende lidstaten. Het eigengereide parcours van leiders als de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Poolse sterke man Jaroslaw Kaczynski deden de EU in haar voegen kraken. Ze trokken ten strijde tegen wat ze bestempelden als het dictaat van Brussel en Berlijn. Ook het Duitsland van Merkel bleek niet immuun voor de trend, getuige de opmars van Alternative für Deutschland (AfD). De rechts-populistische partij is de grootste oppositiepartij in de Bondsdag, het Duitse parlement.

Merkel gold lange tijd als een baken van stabiliteit in een wereld die dreigde te kapseizen door een schier eindeloze reeks schokken, zoals de brexit, de vluchtelingencrisis en de terreurdreiging. Na de verrassende verkiezingszege van Donald Trump bombardeerden sommigen haar tot de ‘leider van de vrije wereld’, die een tegengewicht moest bieden voor de isolationistische Amerikaanse president. Trumps aantreden was vorig jaar voor Merkel het signaal om zich, na lang aarzelen, toch kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn als kanselier. ‘Ze staat helemaal alleen’, merkte Barack Obama, de voorganger van Trump, op toen hij afscheid nam van Merkel.