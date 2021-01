M/V van de week | Anne Hidalgo...

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo bevestigde afgelopen week dat ze vastbesloten is de wereldberoemde Champs-Élysées in een nieuw kleedje te steken. Als het aan de rode politica kleurt Parijs de volgende jaren steeds groener.

Parijs krijgt dan toch zijn ‘buitengewone tuin’ die al in 1957 door Charles Trenet werd bezongen. De tuin ‘waar de standbeelden ’s nachts dansen’. En die tuin loopt van de Place de la Concorde tot de Arc de Triomphe langs de ‘mooiste’ avenue ter wereld, de Champs-Elysées. Een deel van het vergroeningsproject moet gerealiseerd zijn als het olympisch circus in 2024 in de Franse hoofdstad landt.

De drijvende kracht achter het project is Anne Hildago (61), de burgemeester van de lichtstad. In 2014 werd de socialiste van Spaanse afkomst de eerste vrouw die de burgemeesterssjerp van Parijs kon veroveren. De twaalf jaar daarvoor was ze de rechterhand van haar voorganger Bertrand Delanoë. Vorig jaar won ze gemakkelijk opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen. Het waren de coronaverkiezingen, waarvan een groot deel van de kiezers wegbleef.

Controversieel

Hidalgo leidt de stad met een rood-groene coalitie. Sinds haar aantreden is ze een controversieel figuur. Dat komt omdat ze van het begin af aan Parijs wou vergroenen, het autoverkeer ontmoedigen en het massatoerisme wilde terugdringen. Onder meer Airbnb werd in Parijs onderworpen aan strenge regels.

De vergroening van de Champs-Elysées is een onderdeel van die plannen. Net als het creëren van ‘stadsbossen’ op bepaalde pleinen. Op het programma staan ook nog het verbannen van dieselwagens vanaf 2024, het schrappen van 70.000 van de 155.000 parkeerplaatsen die nog beschikbaar zijn in de Parijse straten en een absolute voorrang aan de fiets.

30 kilometer per uur wordt de norm in de stad, behalve op enkele grote assen, waar 50 kilometer nog toegestaan is. En 50 wordt ook de maximumsnelheid op de Parijse périphérique. Daarmee weten we wat ons in Brussel te wachten staat. Er is veel kritiek op die plannen. Onder meer omdat zelfs de stadsbussen moeten omrijden omdat sommige straten verboden terrein zijn.

Kritiek

Hidalgo's beleid kende ook enkele serieuze uitschuivers. De toekenning van de concessie van Vélib’, de Parijse deelfietsen, liep grondig fout. Het zou meer dan twee jaar duren voordat de toestand genormaliseerd werd.

De socialiste werd bedolven onder zware kritiek van de oppositie, maar ze bleef onverstoorbaar. ‘Een ijzeren dame in een wereld van bruten’, kopte de krant Le Monde ooit boven haar portret. Hidalgo liet dat allemaal over zich heen gaan. Ze rolt als een stoomwals over de oppositie, recht op haar doel af. De kritiek kon haar nooit destabiliseren, zoals bleek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2020.

Als burgemeester van Parijs is ze een van de belangrijkste politici van het land, na de president. En wie weet. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 sloot Hidalgo resoluut uit dat ze zich voor de presidentsverkiezingen van 2022 kandidaat zou stellen. Dat veranderde snel zodra ze verkozen was. Een kandidatuur voor het presidentschap bleek plots wel een optie.

Presidentsverkiezingen

Bij de socialisten groeit de hoop dat Hidalgo de eenheidskandidaat van links wordt. De PS werd in 2017, na de rampzalige ambtstermijn van president François Hollande, van de electorale kaart geveegd. Een alliantie van de extreemlinkse partij van Jean-Luc Mélenchon, de groenen en de PS kan een alternatief vormen.

President Emmanuel Macron wordt steeds zenuwachtiger over de speculatie dat Hidalgo een gooi zal doen naar zijn ambt.

Maar Mélenchon gaat voor zijn eigen kans. De groenen, die electoraal in de lift zitten, zijn een natuurlijke bondgenoot. In Parijs verloopt de samenwerking met de PS soms stormachtig, maar ze houdt voorlopig stand. In ieder geval wordt president Emmanuel Macron steeds zenuwachtiger over de speculatie dat Hidalgo een gooi zal doen naar zijn ambt.