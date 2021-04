M/V van de week ǀ Emer Cooke

In Europa waren afgelopen week weer veel ogen gericht op het Europees Geneesmiddelenagentschap na de twijfel die gerezen was over de veiligheid van het coronavaccin van AstraZeneca. Topvrouw Emer Cooke houdt vast aan de uitgestippelde koers.

‘Het risico aan Covid-19 te overlijden is veel groter dan aan een uiterst zeldzame trombose. De voordelen van vaccineren met AstraZeneca zijn veel groter dan de nadelen.’ Dat was het laconieke commentaar van het hoofd van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), Emer Cooke, op de prikpauze die meerdere Europese landen de afgelopen week voor het AstraZeneca-vaccin invoerden.

Ons land besliste het Britse vaccin de volgende vier weken alleen nog aan 55-plussers toe te dienen nadat het EMA had erkend dat er een mogelijke link is tussen het vaccin en zeer zeldzame tromboses bij jonge vrouwen. Ook Nederland, Duitsland, Spanje en Italië zien voorlopig af van het vaccineren van ‘60-minners’ met AstraZeneca. Het Verenigd Koninkrijk gaat het niet meer toedienen onder 30 jaar. In ruim 20 Europese landen bleef het vaccin in de koelkast.

Wat er moet gebeuren met mensen onder 55 die al een eerste AZ-prik kregen, is onduidelijk. De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg met aandrang dat het EMA zich over die kwestie buigt. ‘Het EMA heeft nog wat huiswerk.’ Vandenbroucke wil weten of een tweede prik met een ander vaccin dan dat van AstraZeneca kan. ‘Ik verwacht een grondigere analyse rond de leeftijdsgroepen en een antwoord over de tweede prik.’

Onderzoekstafel

Cooke en haar expertenteam mogen opnieuw rond de onderzoekstafel gaan zitten, zeker omdat ook bij het Johnson & Johnson-vaccin gelijkaardige bijwerkingen zijn vastgesteld. De Ierse EMA-topvrouw blijft echter bij haar standpunt: geen AstraZeneca-vaccins meer geven aan jongere mensen of vrouwen is absoluut niet nodig. In de bijsluiter wordt wel de mogelijke bijwerking van tromboses toegevoegd. ‘Maar landen zijn vrij hun vaccinatiestrategie zelf in te vullen’, houdt ze hardnekkig vol.

Het werk van Cooke leidde tot een belangrijke doorbraak van goedkopere generische medicijnen. Ellen 't Hoen Rijksuniversiteit Groningen

De 60-jarige Cooke studeerde farmacie aan Trinity College in Dublin, waar ze nog een master haalde in Business Administration. Ze begon haar carrière in de Ierse farma-industrie, maar verhuisde al vlug naar de regelgevende instantie van haar land. In 1998 stapte ze over naar de Europese Commissie, waar ze zich met de regelgeving voor de farmasector bezighield. In 2002 ging ze voor het Europese Geneesmiddelenagentschap werken. Daar werd ze hoofd van de inspectie en internationale aangelegenheden.

In 2016 verkaste ze naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze was er verantwoordelijk voor de regelgeving van geneesmiddelen, vaccins en diagnostica. Ze kreeg er lof voor haar kritische geest. Haar werk leidde tot een belangrijke doorbraak van goedkopere generische medicijnen, zegt geneesmiddelenonderzoekster Ellen ’t Hoen van de Rijksuniversiteit Groningen op de Europese nieuwssite Politico. ‘Ze is niet zomaar een hoge ambtenaar’, vult iemand van Epha aan, de Europese koepel van non-profitorganisaties in volksgezondheid.

Varkenspest

Midden 2019 solliciteerde Cooke opnieuw bij het EMA. Deze keer voor de directeursfunctie. In juni 2020 werd ze aangesteld als hoofd van het EMA. In november, in volle coronagekte, ging ze aan de slag. Ze is de eerste topvrouw in de 25-jarige geschiedenis van het agentschap. ‘Een extra bonus’, zeggen mensen die haar aanstelling steunden.

Gelukkig heeft ze in 2009 veel pandemie-ervaring opgedaan bij de uitbraak van de varkenspest en beschikt ze over een, volgens ingewijden, ongelooflijk internationaal netwerk.

Op haar eerste werkdag kreeg ze het heuglijke nieuws dat het coronavaccin van Moderna voor 94,5 procent bleek te werken. Nadien moest ze als hoofd van het EMA, dat moet oordelen of een vaccin veilig en doeltreffend is, samen met haar experts de ene moeilijke beslissing na de andere nemen.