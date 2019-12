M/V van de week: Geen ‘witte kerst' voor meedogenloze drugsbaron

Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, werd deze week gearresteerd in Dubai.

Het is maandagochtend 5 uur. Een arrestatieteam van de politie van Dubai beukt de deur in van een van de vele villa’s die het Golfstaatje rijk is. Binnen wordt de man aangetroffen waar al maanden vanuit Nederland jacht op wordt gemaakt. Hij erkent meteen dat hij is wie ze zoeken: Ridouan Taghi (42). De tot begin deze week meest gezochte crimineel van Nederland wordt gezien als de leider van een grootschalige criminele organisatie, die via Rotterdam en Antwerpen duizenden kilo’s cocaine Europa binnensmokkelde, en als de opdrachtgever van een rist brutale moorden.

Hoewel Taghi vandaag wordt erkend als de belangrijkste kingpin van de Nederlandse ‘mocromaffia’, duurde het lang voor hij op de radar van de speurders verscheen. Als tiener kwam hij af en toe in aanraking met het gerecht als lid van de BAD-Boys, een jeugdbende uit het Utrechtse. Maar meer dan wat kleinschalige inbraken en overlast vielen hem op dat moment niet aan te wrijven. Meer een straatschoffie dan een drugsbaron.

Speedboten

Pas als hij erin slaagt een aanvoerlijn voor hasj over te nemen werkt Taghi zich op tot topcrimineel. Met speedboten brengt hij de drugs via Marokko naar Spanje. En wanneer de grote drugskartels uit Zuid-Amerika hun smokkelroutes naar Europa verleggen via Afrika, ziet hij zijn kans om in de lucratievere cokehandel te stappen. Onder de radar groeit Taghi uit tot een cruciale schakel in de cocaïnebusiness. Vanuit Dubai, waar Taghi sinds enige tijd met zijn gezin woont, stuurt hij een internationale organisatie aan die naar verluidt honderden miljoenen euro’s waard is.

De drugssmokkelaar had waarschijnlijk nog langer onder de radar kunnen opereren, als zijn snelle opgang in het criminele milieu niet hand in hand was gegaan met buitensporig geweld. Door de enorme financiële belangen in de cokehandel worden fouten genadeloos afgestraft. Wie een lading drugs verliest, ervan verdacht wordt uit de biecht te klappen tegen het gerecht of concurrenten of een deel van de handel denkt te kunnen overnemen, krijgt te maken met de ijzeren hand van Taghi.

Pas als een van Taghi’s concurrenten in 2015 bescherming zoekt bij de politie, krijgt die reuk van de operatie van de drugsbaron. Hij kan meteen worden gelinkt aan een waslijst moorden in het drugsmilieu, de ene al driester dan de andere.

Gekraakte chatberichten

Dat beeld wordt versterkt door een hoogtechnologische doorbraak die de politie in 2016 forceert. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) slaagt er dan in de zogenaamde pgp-communicatie van de drugsbaronnen - versleutelde chatberichten, verstuurd vanop speciale, zeer dure telefoons - te kraken. Zo krijgen de speurders inzage in de werkwijze van Taghi en zijn kompanen, die grappend over en weer appen over het ‘laten slapen’ van concurrenten en potentiële verraders. Moorden worden schijnbaar impulsief in een handomdraai besteld.

Als uren na de liquidatie van een concurrent in april 2016 een handlanger bij Taghi polst of hij al wat bekomen is, stelt die hem gerust. ‘Haha van wat broertje ben top heb myn nikes aan en ben aan het jagen. Hahaha ben al dronken broertje en heb bloed nodig niks anders.’ Voor deze man is een mensenleven niets waard, zegt het Openbaar Ministerie daar later over.

Vergismoord

Het onderzoek naar Taghi komt opnieuw in een stroomversnelling als in januari 2017 per abuis Hakim Changachi - een telg van een bekende misdaadfamilie - wordt geliquideerd. Die ‘vergismoord’ brengt Taghi-handlanger Nabil B. in een lastig parket, waarna hij zich meldt bij de politie. Als die in maart 2018 Nabil B. voorstelt als kroongetuige om Taghi te vervolgen, ontspoort het geweld. Zes dagen later wordt Reduan B., de onschuldige broer van Nabil, uit de weg geruimd. Een half jaar later wordt strafpleiter Derk Wiersum, de raadsman van Nabil B., voor zijn huis in Amsterdam neergeschoten. Zijn echtgenote en twee jonge kinderen blijven achter.

In de daaropvolgende maanden wordt de druk opgevoerd om de voortvluchtige Taghi in te rekenen. Op een bepaald moment werken 100 specialisten op de zaak, die het netwerk van Taghi afspeuren en zijn financiën uitpluizen om zijn locatie te kunnen achterhalen. Tegelijk voert Nederland de diplomatieke druk op. Dubai maalt niet echt om de vele drugsbaronnen - ook uit België - die er hun geld laten rollen. Maar de internationale druk werpt vruchten af. Taghi wordt ingerekend en mist zo de ‘witte kerst’ - de eindejaarsperiode wordt door speurders hét hoogseizoen van de cokehandel genoemd.