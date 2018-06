M/V van de week | Horst Seehofer

De Beierse luis in de pels van bondskanselier Angela Merkel

Als een spinnende poes, niet als een brullende leeuw. Zo omschreef CSU-kopstuk Horst Seehofer in 2012 de houding die zijn partij zou aannemen tegenover de zusterpartij CDU, de partij van Duits bondskanselier Angela Merkel. ‘We zijn trots op jou’, sprak Seehofer toen op een CDU-partijcongres in Hannover. ‘Jij bent onze nummer één.’

Zes jaar later blijkt die brave poes over een stevig stel klauwen te beschikken, en ze hoe langer hoe liever te gebruiken. De Duitse regering staat onder hoogspanning, en het is Seehofer die de kabels heeft aangesloten. Met zijn masterplan om de vluchtelingenstroom naar Duitsland in te dijken gaat de minister van Binnenlandse Zaken, Migratie en Heimat volop in tegen de gematigde migratievisie van Merkel. Vooral het plan om asielzoekers die al in andere landen asiel hebben aangevraagd aan de grens terug te sturen, stoot op weerstand. Merkel vreest dat als Duitsland zijn grenzen sluit, dat navolging zou krijgen in Europa, wat migratiechaos in heel de Europese Unie zou veroorzaken.

Merkel toonde de voorbije dagen dan wel een lichte bereidheid tot een strenger migratiebeleid, voor de conservatievere Beierse zusterpartij is dat niet genoeg. Seehofer houdt voorlopig vast aan zijn harde lijn en dreigt ermee ook zonder Merkels goedkeuring door te zetten.

De patstelling rond migratie stortte de Duitse regering - nog maar drie maanden oud - in een stevige crisis. De spanning liep zo hoog op dat donderdagmiddag de zitting van het parlement in Berlijn werd opgeschort om de twee parlementaire groepen van CDU en CSU apart te laten vergaderen, een unicum in de decennialange alliantie. De twee zusterpartijen vormen al sinds 1949 een gezamenlijke fractie in het parlement. Ook elders in de meerderheid werd er lustig in het rond gevloekt. Zo noemde Andrea Nahles, de leider van de centrumlinkse coalitiepartner SPD, de Beierse minister-president Markus Söder een ‘bonsai-Trump’ wegens de harde lijn die hij met zijn partijgenoot Seehofer deelt.

Beieren Horst Seehofer was jarenlang de voorzitter van de CSU, een Beierse christelijke volkspartij die sinds jaar en dag in alliantie leeft met de CDU van bondskanselier Angela Merkel. Sinds maart van dit jaar is Seehofer minister van Binnenlandse Zaken, Migratie en Heimat in de Duitse regering. Maar die coalitie kwam deze week zwaar onder druk te staan. Migratie Inzake migratie staan Seehofer en Merkel lijnrecht tegenover elkaar. Waar Merkel een gematigde koers en een Europese aanpak verkiest, wil Seehofer een harde lijn doordrukken. Dat de CSU de hete adem van de extreemrechtse partij AfD voelt, leidt tot een ruk naar rechts in het partijdiscours. Volks Seehofer stond tot enkele jaren geleden vooral bekend als een volkse, eerder conservatieve politicus. Zijn vader was een truckchauffeur, hij verkiest lederhosen boven maatpakken en drinkt liever bier dan wijn. Zijn christelijke imago kreeg wel een tik toen in 2007 bleek dat hij een buitenechtelijk kind had verwekt bij een veel jongere kabinetsmedewerkster. Treincollectie Seehofer is een verwoed verzamelaar van modelbouwtreinen. In zijn kelder bouwde de minister een enorm spoorcomplex uit, met nagebouwde stations uit Beieren en Bonn. Toen een tv-ploeg de kelder in 2016 bezocht, stond voor het station van Bonn een plastic popje dat Angela Merkel moest voorstellen. Of dat popje er nu nog staat, nu de twee met getrokken messen tegenover elkaar staan, is niet duidelijk.

Het discours van Seehofer is gaandeweg verhard. Ooit stond de Beier vooral bekend om zijn scherpe humor en wat volkse imago. Seehofer is de zoon van een truckchauffeur, verkiest lederhosen boven een maatpak en drinkt liever halve liters pils dan wijn. Maar de jongste jaren loopt de ondertussen 68-jarige politicus meestal met een verongelijkte frons op het gezicht, een levenshouding waar de Duitsers een prachtige uitdrukking voor hebben bedacht: ‘Er spielt wieder die beleidigte Leberwurst.’

Het is, niet geheel verrassend, het migratievraagstuk dat aan de basis ligt van Seehofers zorgen. Sinds Merkel op een nacht in 2015 besliste om de grenzen te openen voor de duizenden oorlogsvluchtelingen die vastzaten op de Balkan - ‘Wir schaffen das’, u weet het nog wel - staat Seehofer in Beieren onder intense druk. Het gros van die vluchtelingen stroomde Duitsland via Beieren binnen, wat tot gemor onder de lokale bevolking leidde. Dat Seehofer, toen nog minister-president van de regio, in die beslissing gepasseerd werd, maakte de zaak extra pijnlijk voor de partij. Merkel bracht Seehofer wel op de hoogte, maar die lag te slapen en zijn telefoon stond uit. ‘Ze had een koerier kunnen sturen’, zou hij daar later over zeggen.

De CSU haalde in de daaropvolgende federale verkiezingen slechts 39 procent in Beieren, in plaats van de gebruikelijke 50 procent. Veel van de kiezers stroomden weg naar het extreem-rechtse AfD. Dat Merkel de rechterflank van haar conservatieve zusterpartij zo blootstelde, werd haar in Beieren nooit vergeven.

Het verklaart de grote ruk naar rechts van Seehofer en co. De jongste maanden laten de CSU-kopstukken zich vooral opmerken met gespierde taal als het op migratie aankomt. In zijn eerste interview als minister, met het populaire boulervardblad Bild, liet Seehofer zich ontvallen dat ‘de islam niet behoort tot Duitsland’. Een uitspraak die bondskanselier Merkel al danig op de zenuwen werkte. En even later liet ook Seehofers kompaan Söder zich opmerken. De Beierse minister-president besliste dat in Beieren in elk overheidsgebouw voortaan een kruisbeeld moet hangen, omdat het kruis ‘het basissymbool is van de culturele identiteit van de christelijk-westerse waarden’.