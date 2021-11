M/V van de week | Magdalena Andersson

De Zweedse politica Magdalena Andersson haalde afgelopen week de wereldpers. Nog geen acht uur na haar aanstelling als 's lands eerste vrouwelijke premier kwam haar regering al ten val. Maar de 'bulldozer' berust niet in haar lot. Maandag volgt een herkansing.

Als een historische dag in de Zweedse politieke geschiedenis. Zo zou 24 november 2021 voor altijd de geschiedenisboeken ingaan. Voor het eerst in zijn bestaan zou Zweden, dat er graag prat op gaat wereldkampioen in seksegelijkheid te zijn, een vrouw krijgen aan het hoofd van de regering. En zo geschiedde. Even na 10 uur raakte Magdalena Andersson met een marge van één stem verkozen tot opvolger van haar sociaaldemocratische partijgenoot Stefan Löfvén.

De essentie Primeurs Magdalena Andersson tekende afgelopen week voor twee primeurs. In één dag verwierf ze een plek in de annalen als eerste vrouwelijke premier én als regeringsleider met de kortste ambtstermijn.

Magdalena Andersson tekende afgelopen week voor twee primeurs. In één dag verwierf ze een plek in de annalen als eerste vrouwelijke premier én als regeringsleider met de kortste ambtstermijn. Bulldozer De sociaaldemocrate heeft de reputatie rechttoe, rechtaan te zijn. Die stijl zette de Zweedse openbare omroep ertoe aan haar de 'bulldozer' te noemen.

De sociaaldemocrate heeft de reputatie rechttoe, rechtaan te zijn. Die stijl zette de Zweedse openbare omroep ertoe aan haar de 'bulldozer' te noemen. Budgettaire hardliner Als minister van Financiën bewees Andersson de afgelopen zeven jaar een budgettaire hardliner te zijn.

Als minister van Financiën bewees Andersson de afgelopen zeven jaar een budgettaire hardliner te zijn. Populariteit De 54-jarige politica is populairder bij de kiezer dan haar partij.

Wat de 54-jarige econome niet ingecalculeerd had toen ze 's morgens koers zette naar het parlement, was dat ze die dag nog met een andere primeur in de annalen zou verdwijnen: die van de premier met de kortst ambtstermijn. Amper 7,5 uur na haar aanstelling zag Andersson al geen andere uitweg meer dan haar ontslag in te dienen nadat haar groene coalitiepartner beslist had zich terug te trekken uit het minderheidskabinet.

Na het meest chaotische etmaal in de Zweedse politieke geschiedenis kon de 'koningin van één dag' niet veel anders dan het over één ding eens zijn met haar opponenten: 's lands politiek is een puinhoop. Sinds de opmars van de Zweden Democraten, een partij met roots in de neonazibeweging, is het landschap zo versplinterd geraakt dat het haast onmogelijk is nog een stabiele regering op de been te brengen.

Bressen in cordon sanitaire

De traditionele partijen legden jaren een cordon sanitaire rond de antimigratiepartij. Maar dat begint bressen te vertonen. Vooral de centrumrechtse Gematigde Partij zoekt almaar meer toenadering tot de Zweden Democraten sinds thema's als veiligheid en migratie bovenaan op de prioriteitenlijst van de kiezers beland zijn nu grote steden in de ban zijn van bendegeweld en vluchtelingen almaar vaker de weg vinden naar Zweden, met integratieproblemen als gevolg.

De tendens is 'Magda' Andersson niet ontgaan. In tegenstelling tot partijgenoot Löfvén aarzelt de 'bulldozer', zoals de Zweedse openbare omroep SVT de sociaaldemocrate doopte vanwege haar rechttoe-rechtaanstijl, niet een link te leggen tussen de stijgende criminaliteit en de toenemende immigratie.

Of dat betekent dat de arbeiderspartij onder haar aanvoering de verdediging van de welvaartsstaat gaat combineren met een pleidooi voor een restrictief migratiebeleid - zoals de Deense sociaaldemocraten - is voorlopig koffiedik kijken. Zonder opgefrist discours lijkt Anderssons partij hoe dan ook af te stevenen op electoraal verlies.

De oud-minister van Financiën, die vanwege haar oratorische talent wel eens vergeleken wordt met haar vermoorde partijgenoot Olof Palme, is wel vastbesloten het tij te keren. Vol goede moed doet ze maandag opnieuw een gooi naar het premierschap. Allicht met succes. Waarna ze na de valse start van woensdag echt uit de startblokken kan schieten als regeringsleider, deze keer als hoofd van een sociaaldemocratische minderheidsregering.

Harvard

Veel tijd om zich te bewijzen rest de gediplomeerde van de Amerikaanse topuniversiteit van Harvard niet. In september 2022 kiezen de Zweden een nieuw parlement. Dat belooft Anderssons job er niet gemakkelijker op te maken. Gedreven door electorale motieven zijn potentiële gedoogpartners ongetwijfeld van plan hun huid duur te verkopen.

Voor de oud-zwemkampioene zal het erop aankomen af en toe tegen haar natuur in te gaan in haar zoektocht naar parlementaire steun. Andersson staat bekend als een budgettaire hardliner. Maar wellicht kan ze de komende maanden niet anders dan zo nu en dan toch eens de vinger van de knip te halen als ze haar beleidsplannen door het parlement wil loodsen.

Magdalena zegt wat ze denkt en denkt wat ze zegt. Dat is ongebruikelijk in Zweden, waar mensen de gewoonte hebben te zoeken naar een middenweg en conflicten te vermijden. Anna Ekström Zweedse minister van Onderwijs

En dan is er nog haar karakter. 'Magdalena zegt wat ze denkt en denkt wat ze zegt. Dat is ongebruikelijk in Zweden, waar mensen de gewoonte hebben te zoeken naar een middenweg en conflicten te vermijden', schetste minister van Onderwijs Anna Ekström de uitdaging voor haar partijgenote in de Franse krant Le Monde.