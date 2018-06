M/V van de week | Sebastian Kurz

Oostenrijkse ‘Wunderwuzzi' werpt zich op als grote bruggenbouwer in Europa

Woorden alleen volstaan niet. Ook de daden moeten volgen. Dat lijkt wel het credo te zijn van Sebastian Kurz sinds hij zowat een decennium geleden zijn debuut maakte in de Oostenrijkse politieke arena. Tot vandaag lijkt hij zich door dat adagium te laten leiden. Dat resulteerde gisteren in een groot offensief tegen de ‘politieke islam’ in zijn land. De Oostenrijkse kanselier besliste niet alleen zeven moskeeën, gefinancierd door Turkije, te laten sluiten. Tientallen imams en hun familie riskeren bovendien snel uitgewezen te worden.

De drastische ingreep was een reactie op een schandaal rond een van de belangrijkste moskeeën in Wenen. Een Oostenrijks weekblad pakte enkele weken geleden uit met foto’s waarop kinderen in die moskee een omstreden militaire groet leken te brengen. De beelden lokten een storm van verontwaardiging uit. ‘Wat gebeurd is, kan niet in Oostenrijk’, stelde de 31-jarige Kurz toen al. Hij beloofde een forse reactie. Die volgde gisteren. ‘In ons land is geen plaats voor parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering’, zei de leider van de conservatieve ÖVP. Hij sloot nieuwe acties niet uit.

Europees voorzitterschap

Met diezelfde onbevangen mentaliteit wil Kurz het Europese toneel ook bestormen zodra Oostenrijk vanaf 1 juli voor zes maanden het voorzitterschap van de Europese Unie op zich neemt. Dat maakte hij afgelopen week duidelijk toen hij zijn Europese prioriteiten voor het volgende halfjaar oplijstte. Helemaal bovenaan prijkt de strijd tegen de illegale immigratie. ‘De voorbije jaren hebben we fel gedebatteerd over de herverdeling van de vluchtelingen in de Europese Unie. Maar om de migratiekwestie op te lossen verschuift de focus het best naar de beveiliging van de buitengrenzen. We moeten stoppen met praten en overgaan tot daden.’

Dat Kurz het migratiedossier tot topprioriteit bombardeert, hoeft niet te verwonderen. Het thema katapulteerde hem de afgelopen jaren naar de politieke top. Als minister van Buitenlandse Zaken trok Kurz in 2015, op het hoogtepunt van de Europese migratiecrisis, aan de alarmbel in Brussel. Oostenrijk werd overspoeld door honderdduizenden vluchtelingen die via de westelijke Balkanroute en het Alpenland naar Duitsland of andere lidstaten in het noorden van Europa wilden.

Tot Kurz’ teleurstelling bleef de Europese respons uit. De zoon van een technicus en een leerkracht bleef niet bij de pakken zitten. Mee onder zijn impuls, en onder het afkeurend oog van de Duitse kanselier Angela Merkel, werd de westelijke Balkanroute afgesloten en liep het aantal asielzoekers in Oostenrijk terug.

De Oostenrijkers wisten Kurz’ aanpak wel te appreciëren. Dat bleek tijdens de parlementsverkiezingen in oktober vorig jaar. Nadat de dynamische jongeling de wat oubollige centrumpartij ÖVP in een rechtser en populistischer jasje gestoken had en voluit de kaart van de strijd tegen migratie en voor verandering getrokken had, ging die met de zege aan de haal. Verandering kregen de Oostenrijkers: ‘Wunderwuzzi’ Kurz maakte abrupt een einde aan het jarenlange huwelijk met de sociaaldemocraten en ruilde hen in voor een avontuur met de extreemrechtse, eurosceptische FPÖ.

Desalniettemin bezwoer de dertiger, die zijn rechtenstudies opgaf voor een politieke carrière, zijn Europese collega’s dat zijn regering een pro-Europese koers zou varen. Net als de Franse president Emmanuel Macron verzekerde hij een frisse wind te doen waaien door de Europese Unie. ‘De EU moet zich focussen op grote thema’s die om een gezamenlijke oplossing vragen, zoals veiligheid, buitenlands beleid, defensie en economisch en monetair beleid. In andere kwesties, waar individuele lidstaten of regio’s beter gepositioneerd zijn om oplossingen aan te reiken, moet Europa een stap terugzetten’, stelde hij afgelopen week.

De spanningen tussen landen uit het noorden en het zuiden en het oosten en het westen van Europa betreurt hij. Ook daaraan wil hij wat doen. ‘Oostenrijk ligt geografisch in het hart van Europa. Daarvan moeten we profiteren om bruggen te slaan tussen de verschillende blokken op het continent’, luidde het. Met zijn harde migratielijn heeft hij alvast het luisterend oor van de leiders van de Visegradlanden Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije.

Erdogan

Niet alleen in de EU werpt Kurz zich op als bruggenbouwer. Ook aan de relaties tussen Europa en Rusland, waarmee Oostenrijk traditioneel goede banden heeft, wil hij werken.