'Maarschalk Twito' Jansa in de clinch met Europarlement

De Sloveense premier Janez Jansa schopt opnieuw keet over de persvrijheid. Hij zet een hoorzitting via videolink met het Europees Parlement stop omdat zijn eigen propagandafilm niet vertoond wordt.

Jansa ontpopt zich meer en maar als een tweede Viktor Orban, met aanvallen op Europa, inbreuken op de rechtstaat en het muilkorven van de pers. Eerder dit jaar bond hij al een twitteroorlog aan tegen een journaliste van de invloedrijke EU-website Politico die een analyse publiceerde over de intimidatie van de media door de Sloveense regering. Vrijdag kreeg hij het aan de stok met de Nederlandse liberale politica Sophie in't Veld, die een hoorzitting leidde over de problemen met de persvrijheid in Slovenië.

Jansa zou op die hoorzitting tijd krijgen om zijn kant van het verhaal te doen. Hij had zelf gevraagd dat de hoorzitting openbaar zou zijn en had daarvoor een goede reden: hij had een propagandafilm voorbereid en eiste dat die werd afgespeeld. Voorzitter Sophie in 't Veld weigerde daarop in te gaan, waarna Jansa uithaalde: 'Jullie zijn nochtans dik genoeg betaald betaald worden in het Europees Parlement'. Jansa weigerde daarna zelf duiding te geven bij de persvrijheid in zijn land en verliet boos de webstream met de Europarlementsleden.

Onafhankelijke media worden in Slovenië onder druk gezet. Journalisten die hem niet zinnen, worden persoonlijk aangepakt en op twitter te kijk gezet. 'Als je te vaak onwaarheden herhaalt wordt het journalistiek,' twitterde hij eerder deze maand. Jansa leidt nochtans een rechtse coalitieregering met vier partijen; zelf heeft hij nog geen kwart van de stemmen. EU-experts erkennen intussen dat de situatie inzake rechtsstaat en media in Slovenië zorgwekkend is. Te meer omdat het land vanaf deze zomer zes maanden lang de debatten tussen de lidstaten aanstuurt als roterend EU-voorzitter.