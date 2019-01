Macedonië wordt Noord-Macedonië na fiat Grieks parlement

De stemming in het Griekse parlement zet premier Alexis Tsipras op ramkoers met zijn landgenoten. Een meerderheid van de bevolking is gekant tegen de nieuwe naam voor de voormalige Joegoslavische republiek.

Na drie dagen verhitte debatten hebben de Griekse parlementsleden vrijdag een van de belangrijkste diplomatieke beslissingen uit de recente geschiedenis van hun land genomen. Ze effenden de weg voor een normalisering van de relaties met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië.

De buurlanden leven al bijna drie decennia op erg gespannen voet. De bal was aan het rollen gegaan nadat het Balkanstaatje zich in 1991 unilateraal afgescheurd had van de Joegoslavische Republiek en bekendgemaakt had dat het voortaan als Macedonië op de wereldkaart aangeduid wilde worden.

Alexander de Grote

Die plannen stoten heel wat Grieken tegen de borst. Zij menen dat de naam Macedonië onlosmakelijk verbonden is met de provincie in het noorden van Hellas, de geboortegrond van Alexander de Grote. 'Macedonië is een onderdeel van ons historisch patrimonium', betogen zij.

Bovendien zijn heel wat inwoners van Griekenland er beducht voor dat het Balkanland hun noordelijke provincie gaat annexeren om zo een toegang tot de Egeïsche Zee te verwerven.

Jaren onderhandelden politici uit beide landen, onder auspiciën van de Verenigde Naties, over een uitweg uit de impasse. In de zomer van 2018 volgde een doorbraak. De Griekse en de Macedonische regering gaven hun fiat aan de nieuwe naam voor de Balkanstaat: Noord-Macedonië.

Regeringscrisis

Maar voor de naamswijziging er kon komen, moesten beide parlementen nog groen licht geven. De deal rolde eerder deze maand zonder al te grote problemen door het Macedonische parlement.

Schermvullende weergave Leden van de Griekse communistische partij hingen aan de Akropolis in Athene spandoeken op om te protesteren tegen de nieuwe naam voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. ©REUTERS

De moeilijkste horde bleek zoals verwacht in Griekenland te liggen. De meeste politieke partijen - van extreemrechts over de conservatieven en de socialisten tot de communisten - kantten zich tegen het akkoord.

Het dossier leidde zelfs tot een regeringscrisis. Zo'n twee weken geleden stapte minister van Defensie Panos Kammenos, de leider van de kleinste regeringspartij Onafhankelijke Grieken, uit de bestuursploeg van Tsipras.

Om zijn regering en de deal over Macedonië te redden lokte de leider van het radicaal-linkse Syriza een vertrouwensstemming uit. Die overleefde hij vorige week nipt, mede dankzij de steun van zeker vier dissidente Onafhankelijke Grieken en enkele onafhankelijke parlementsleden.

Hevig volksprotest

Tsipras liet zich door de strubbelingen in de regering en het hevige volksprotest van de afgelopen dagen evenwel niet uit koers slaan. Vurig verdedigde hij ook vrijdag nog de deal over de naamswijziging in het parlement.

153 Ja-stemmen Met zijn discours wist Tsipras uiteindelijk 153 van de 300 parlementsleden te overhalen tot een stem voor het akkoord met Macedonië.

'Het is tijd om de vicieuze cirkel van het nationalisme te doorbreken en te focussen op de toekomstige samenwerking tussen de twee landen. Met dit akkoord vindt Griekenland zijn geschiedenis, zijn symbolen en zijn traditie terug en komt een eind aan 30 jaar inertie', luidde het.

Met zijn discours wist Tsipras uiteindelijk 153 van de 300 parlementsleden te overhalen tot een stem voor het akkoord met Macedonië. Behalve de 145 leden van zijn Syriza kozen opnieuw enkele dissidente Onafhankelijke Grieken, leden van de centrumpartij To Potami en enkele onafhankelijken de kant van de premier.

Toegangsticket tot EU

'De uitkomst van de stemming is een overwinning voor het vredesbeleid', stelde oud-minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias, een van de onderhandelaars van de deal, op Twitter. Het Griekse 'ja' werd ook op gejuich onthaald in Noord-Macedonië. Dankzij de deal over de naamswijziging heeft de Balkanstaat het langverwachte toegangsticket tot de NAVO en de Europese Unie op zak.

De hamvraag luidt of de deal na de Griekse parlementsverkiezingen, gepland voor oktober, overeind blijft. De grootste oppositiepartij, de conservatieve Nea Dimokratia, liet al weten het omstreden akkoord te willen heronderhandelen als zij aan de macht komt.