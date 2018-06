Macedonische president verwerpt akkoord met Griekenland over naam Macedonië

De Macedonische president Gjorge Ivanov zal het 'schadelijk' akkoord over de naam van zijn land niet tekenen, zo maakte hij woensdag bekend. Dat akkoord had de Macedonische premier Zoran Zaev bereikt met buurland Griekenland.

'Het naamsakkoord is een persoonlijke deal van premier Zoran Zaev en minister van Buitenlandse Zaken Nikola Dimitrov', zei Ivanov. 'Dit akkoord is onaanvaardbaar en ik zal de legalisering ervan niet toelaten.' Volgens hem heeft Griekenland alles gekregen wat het had gevraagd, en Macedonië niets. Zijn besluit staat vast, zei hij nog.