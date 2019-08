Macron: 'Geen tijd voor nieuwe brexitdeal'

Net als de Duitse kanselier Angela Merkel toont de Franse president Emmanuel Macron weinig begrip voor de vraag om brexitcompromissen van de Britse premier Boris Johnson.

Net als de Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdagavond heeft de Franse president Emmanuel Macron donderdagmiddag de Britse premier Boris Johnson diets gemaakt dat het brexitakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet heronderhandeld kan worden.

Hoogstens kunnen er wat amendementen toegevoegd worden aan het scheidingsverdrag en de politieke verklaring over de toekomstige relatie waarmee Johnsons voorganger Theresa May instemde, maar die tot drie keer verworpen werden in het Britse parlement.

Backstop

Niemand gaat wachten tot 31 oktober om een oplossing te vinden. Emmanuel Macron Franse president

Johnson herhaalde, tijdens zijn eerste buitenlandse reis als premier, in Parijs en Berlijn wat hij maandag al schreef aan Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk: de omstreden backstop (zie onderaan), om te voorkomen dat er een harde grens komt tussen de Britse regio Noord-Ierland en de Europese lidstaat Ierland, moet uit het scheidingsverdrag. Zoniet verlaat het VK de EU op 31 oktober zonder akkoord, wat voor beide partijen economisch erg schadelijk dreigt te worden. Hij wil 'alternatieve regelingen', zonder concreet te zeggen wat die dan kunnen inhouden.

In een schoolvoorbeeld van strak geregisseerde Europese eenheid zei Macron donderdag, net als Merkel de avond voordien, dat Johnson dan maar 'binnen 30 dagen' meer duidelijkheid moet verschaffen over hoe hij de backstop wil vervangen. 'Niemand gaat wachten tot 31 oktober om een oplossing te vinden.'

En net als Merkel zei Macron dat voor hem twee zaken primeren: het vredesproces in Ierland, dat bedreigd wordt als er weer een harde grens komt, bewaken en de Europese interne markt afschermen. Kortom: net wat de backstop verzekert. In diplomatieke bewoordingen zeiden Macron en Merkel dus aan Johnson: zolang de toekomstige relatie tussen het VK en de EU niet onderhandeld is, wordt niet geraakt aan de backstop.

No deal

In het geval dat Johnson echt doorgaat met de no-dealbrexit, treedt die backstop uiteraard niet werking. En staan er ook voor Frankrijk grote economische belangen op het spel. Het VK is de zesde afzetmarkt voor Franse exporteurs, vorig jaar goed voor 33 miljard euro.

'Dat is niet wat de EU wil', zei Macron over de gevreesde 'no deal'. Om er droogjes aan toe te voegen: 'Maar wij zijn er op voorbereid.'