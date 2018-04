Macron: 'Wil niet behoren tot generatie van slaapwandelaars'

In een langverwachte toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg toonde de Franse president Emmanuel Macron zich bereid meer bij te dragen tot de Europese begroting, als die begroting zijn ambities weerspiegelt.

Emmanuel Macron heeft zich op een jaar tijd in het hart van het Europese debat genesteld met een uitgesproken pro-Europees engagement.

Maar de voorbije maanden sputtert de Frans-Duitse motor; de verdeeldheid en twijfel nemen toe in Europa en op de internationale scène. Macron wilde daarom het podium in Straatsburg gebruiken om een duidelijk statement te maken: 'Het antwoord op autoritaire regimes rondom ons in Europa en de zucht naar illiberale democratie binnen de Europese Unie moet de autoriteit zijn van de Europese democratie.'

Dialoog over Europa nodig

'Ik wil niet behoren tot een generatie van slaapwandelaars,' beklemtoont de Franse president. 'Europa mag zich niet laten verlammen. Ons democratisch project in Europa bestaat zeventig jaar en is uniek in de wereld.'

We moeten uit het beperkte kader tussen ja of neen voor Europa. Emmanuel Macron Frans president

Voor Macron is hernieuwde passie nodig voor vrijheid, gelijkheid en diversiteit in Europa. 'Een debat over wat ons verenigt en verdeelt is daarbij onmisbaar. We moeten uit het beperkte kader tussen ja of neen voor Europa.' Macron start deze namiddag al een reeks burgerdialogen in de aanloop naar de Europese verkiezingen.

Grotere bijdrage aan begroting

Tegelijk is het nodig om tegen de Europese verkiezingen van mei 2019 op verschillende terreinen 'tastbare resultaten' te boeken, zei de Franse president. Zo pleit Macron voor een Europees programma dat lokale besturen ondersteunt die vluchtelingen opvangen.

Ook het belasten van grote technologiebedrijven, de zogenaamde Googletaks, is voor Macron essentieel. Een andere prioriteit is het beschermen van auteursrecht.

De Franse president wil dringend werk maken van een stappenplan om tot een hechtere eurozone te komen. De EU-leiders zeiden in december dat daarover in juni knopen doorgehakt moeten worden. Maar een gezamenlijk Frans-Duits stappenplan komt er maar niet. Vooral de CDU van kanselier Merkel ziet het niet zitten om spaargeld te garanderen over de grenzen heen, om een eigen budget op te zetten voor de eurozone en een Europees monetair fonds om zonder het IMF probleemlanden in de eurozone bij te staan.

Het echte Frankrijk is terug. U heeft Europa hoop gegeven. Jean-Claude Juncker Voorzitter Europese Commissie

Macron is tevens bereid om de Franse bijdrage aan de Europese begroting te verhogen. De Europese Commissie lanceert begin mei een voorstel voor een nieuw Europees meerjarenbudget van 2021 tot 2027. Macron wil wel de nieuwe ambities vertaald zien in dit budget.

'La vraie France est de retour'

'Het echte Frankrijk is terug', reageerde EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 'U heeft Europa hoop gegeven.'

Juncker drong aan op een Europees perspectief voor de Balkan. 'ik wil niet terug naar de Balkanoorlogen.' Macron erkent dat Balkan tot Europa behoort. 'Maar uitbreiding kan enkel als er een verdieping is. Een Europa met 30 of 32 kan niet met dezelfde regels werken.'

Macron gaf niet alleen de nationalisten in het Europees parlement lik op stuk, maar ook de Duitse conservatief Manfred Weber, die de grootste fractie in het Europarlement leidt. Weber vroeg steun van Macron voor het systeem van 'spitzenkandidaten', partijkopstukken die campagne voeren als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie.