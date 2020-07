Macron brengt vleugje Sarkozy in Franse regering...

Met de aanstelling van Jean Castex tot nieuwe premier van Frankrijk brengt president Emmanuel Macron een vleugje Sarkozy in de Franse regering. Links en rechts vinden de benoeming een zwaktebod.

Alles was tot in de puntjes voorbereid. Geen drie uur na het ontslag van de regering van Edouard Philippe stelde de Franse president Emmanuel Macron Jean Castex vrijdag aan als nieuwe premier. Castex is geen onbekende voor de president. Hij leidde de afgelopen weken de exit uit de lockdown en kreeg als 'Monsieur Déconfinement' veel bijval.

Macron kiest dus opnieuw voor een politicus die afkomstig is uit de conservatieve partij Les Républicains (LR). De vorige premier, Edouard Philippe, hoorde bij het kamp van Alain Juppé, de oud-burgemeester van Bordeaux die voor een gematigde rechtse strekking staat. Castex hoort eerder tot het kamp van Nicolas Sarkozy.

De gewezen president annex informele adviseur van Macron had het huidige staatshoofd aangeraden een nieuwe premier te kiezen. Volgens de oud-president zou het van politieke zwakte getuigen als Macron vijf jaar lang dezelfde premier zou houden. Zijn kansen op een herverkiezing zouden zo slinken.

Grote gok

Macron neemt evenwel een grote gok door Philippe de laan uit te sturen. Diens populariteit is merkelijk groter dan die van de president. Bij een bevraging door de rechtse krant Le Figaro gaf driekwart van de Fransen aan dat Macron van koers moet veranderen, maar 57 procent vond tegelijkertijd dat Philippe moest aanblijven als premier.

Christian Jacob Voorzitter conservatieve LR

De president is er evenwel van overtuigd dat de discrete Castex 'de juiste man op de juiste plaats' is. 'Hij is een veelzijdige hoge ambtenaar die de hervorming van de staat in zijn hart draagt en een bedaarde dialoog kan voeren met de lokale besturen', liet het Elysée weten.

Maar de oppositie van zowel links als rechts ziet in de aanstelling van Castex een zwaktebod van Macron. 'Men kon zich aan een politieke bocht verwachten, maar het is een technocratische geworden', stelde de voorzitter van LR, Christian Jacob. 'Castex is iemand die de lopende zaken moet uitvoeren'. De voorzitter van de socialisten, Olivier Faure, is niet verbaasd. 'De president heeft zonder verrassing zijn richting aangehouden. De dag erna is rechts, zoals de dag ervoor.'

Macron machtiger

'Ik ken en waardeer de kwaliteiten van Jean Castex. Die zullen nodig zijn in de moeilijke tijden die we nu kennen. Ik hoop dat Castex de fouten van de president kan rechtzetten', luidde het commentaar van Xavier Bertrand, de rechtse voorzitter van de regio Hauts-de-France.

Xavier Bertrand Rechtse voorzitter van de regio Hauts-de-France

Volgens sommigen wordt de functie van premier nu volledig uitgehold en dat moet Macron nog machtiger maken. Maar in Frankrijk is het erg gebruikelijk dat de president af en toe zijn hele regering herschikt. Het is ook een teken dat hij nog steeds de politieke touwtjes in handen heeft. In vergelijking met zijn voorgangers heeft Philippe het relatief lang volgehouden.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2022 deelt Macron met de keuze voor Castex opnieuw een tik uit aan de klassieke rechterzijde. Dat is vreemd omdat vooral de linkerzijde versterkt uit de gemeenteraadsverkiezingen van 28 juni gekomen was. Macron rekent er wellicht op dat links zich moeilijk kan verenigen, terwijl de rechterzijde wel één partij vormt.

Vergroening

Na de coronacrisis wil Macron zijn verkiezingsbeloften uit 2017 blijven uitvoeren. Dat betekent dat de president zich wil 'heruitvinden zonder zichzelf te verloochenen'. De nieuwe regeringsploeg moet die vernieuwing uitdragen.

De equipe-Castex moet 'een nieuwe weg' kiezen. De gezondheidszorg, de ouderen en de jeugd staan centraal. De omstreden pensioenhervorming komt opnieuw op de agenda. 'Het zou zonde zijn die weg te gooien', liet Macron zich deze week ontvallen. Ook de 'vergroening' van de economie prijkt hoog op de prioriteitenlijst. Maandag beloofde de president nog 15 miljard euro om de economie te verduurzamen.

Prioriteiten

In een interview met de regionale pers vrijdag ontvouwde Macron zijn strategie. 'De prioriteiten voor de volgende twee jaar zijn duidelijk: de economie opnieuw lanceren, onze sociale bescherming en ons milieubeleid vernieuwen, de republikeinse orde herstellen en de Europese soevereiniteit verdedigen.'

Emmanuel Macron Franse president

In één adem voegde Macron eraan toe dat die laatste rechte lijn naar de presidentsrace van 2022 moest worden ingezet met 'nieuwe gezichten', 'nieuwe talenten' en met 'persoonlijkheden die van diverse horizonten komen'. 'De keuze van die mannen en vrouwen is belangrijk, maar de ambities voor het land zijn groter dan wijzelf.'