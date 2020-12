Macron danst op slappe koord in aanloop naar presidentsrace 2022

De Franse president Emmanuel Macron staat voor een lastige evenwichtsoefening als hij zijn kansen op een herverkiezing in 2022 gaaf wil houden. Hij moet linkse grieven over politiegeweld verzoenen met rechtse pleidooien voor een betere bescherming van agenten.

Macron heeft momenteel meer zorgen dan hem lief is. Net als de rest van de wereld is Frankrijk al maanden in de greep van de coronapandemie. Daarnaast is de terreurdreiging terug van nooit weggeweest. En de jongste dagen is het land ook in een politieke crisis beland.

De bal ging vorige week aan het rollen na enkele incidenten met de politie. Die kreeg een eerste keer de wind van voren na de hardhandige ontruiming van een tentenkamp van Afghaanse vluchtelingen in Parijs. De beroering over de ordediensten groeide nog nadat videobeelden opgedoken waren waarop te zien was hoe agenten een gekleurde man, Michel Zecler, afranselden.

De ordehandhavers verdedigden zich door te stellen dat Zecler hen aangevallen had. Maar onderzoek haalde die versie van de feiten onderuit. De agenten zijn inmiddels in staat van beschuldiging gesteld wegens geweldpleging met racistische motieven. Twee van hen zitten in de cel.

Politie

De incidenten dreven afgelopen weekend tienduizenden Fransen de straat op. Op borden verweten ze agenten 'het bloed van het volk aan uw handen' te hebben en spraken ze 'schande' over het optreden van de politie.

De drie partijen die de meerderheid vormen, gaan artikel 24 herschrijven. Christophe Castaner Fractieleider La République en Marche

Maar de woede van de demonstranten was ook gericht tegen Macron en zijn meerderheid. De incidenten vonden immers plaats op een ogenblik dat het parlement zich, op aangeven van de rechtse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, buigt over een wet die agenten beter beschermt.

Vooral artikel 24 leidde de voorbije weken tot beroering. Wie beelden verspreidt van 'identificeerbare agenten in actie' riskeerde volgens die bepaling een jaar cel en een boete van 45.000 euro. Links bestempelde het plan als een 'autoritaire ontsporing van Macron' en wees erop dat de affaire-Zecler nooit aan het licht gekomen was zonder camerabeelden. In rechtse en extreemrechtse hoek is er dan weer steun voor het voorstel.

Hoofdbrekens

De zaak bezorgde de president het voorbije weekend hoofdbrekens. Ze herinnerde hem eraan dat zijn troef uit de presidentsrace van 2017 - met een 'niet links, niet rechts'-discours kon hij linkse, rechtse en centrumkiezers verleiden - meteen ook zijn achilleshiel is in de aanloop naar de stembusslag van 2022. Als hij zijn kansen op een tweede mandaat gaaf wil houden, moet hij opnieuw een breed politiek spectrum bestrijken en linkse en rechtse kiezers begeesteren.

Macron zit geprangd tussen het linkse en het rechtse electoraat. En beide zijn belangrijk voor een herverkiezing. Bron uit omgeving Emmanuel Macron

Dus vond zondag en maandag topoverleg plaats in de ambtswoningen van de premier en de president om een uitweg te zoeken. Naast een resem ministers namen ook kopstukken van de meerderheidspartijen deel aan het spoedberaad.

In een poging het dossier te ontmijnen kwamen ze overeen te sleutelen aan de veiligheidswet. 'De drie partijen die de meerderheid vormen, gaan artikel 24 herschrijven', zei Christophe Castaner, de fractieleider van Macrons partij La République en Marche, maandagavond.

Dilemma

Dat belooft een delicate evenwichtsoefening te worden. De meerderheid lijkt haar linkse critici enkel te kunnen sussen als de bepaling over het filmen van agenten helemaal overboord gaat. Bij rechtse kiezers dreigt ze dan weer aan geloofwaardigheid in te boeten als het artikel zwaar afgezwakt wordt.