Macron drukt op pauzeknop in Frans-Brits visserijgeschil

Een gesprek tussen de Franse president Macron en de Britse premier Johnson in de marge van de G20 leverde geen vooruitgang op in het visserijconflict.

Frankrijk schort maatregelen tegen Britse vissersboten voor twee dagen op. Ultiem overleg op donderdag moet een oplossing bieden. Het alternatief is een visserijoorlog in het Kanaal.

'De Britten komen met nieuwe voorstellen. We merken wel waar we uitkomen', verklaarde de Franse president Emmanuel Macron maandagavond aan journalisten in Glasgow. 'We neem geen sancties zolang we onderhandelen.' Ultieme onderhandelingen komen er donderdag in Parijs tussen de Franse minister voor Europa, Clémence Beaune, en de Britse brexitminister David Frost. Dan moet de doorbraak in het visserijconflict een feit zijn.

De essentie Frankrijk schort sancties tegen het Verenigd Koninkrijk met 48 uur op.

De sancties zijn het gevolg van een aanhoudend conflict over visserijlicenties.

Frankrijk beschuldigt het Verenigd Koninkrijk ervan bewust de toekenning van de afgesproken licenties te verhinderen.

Op de achtergrond speelt ook de discussie met Europa over de Noord-Ierse grens mee.

De inzet van het conflict is de toekenning van vislicenties aan Franse boten. Frankrijk beschuldigt het Verenigd Koninkrijk ervan dat het moedwillig een reeks licenties voor Franse boten achterhoudt en zo de afspraken in het brexitverdrag heeft geschonden. Het Verenigd Koninkrijk stelt dat het 98 procent van de licenties heeft toegekend. Maar volgens Frankrijk gaat het om 90 procent en de niet-toegekende licenties zijn toevallig voor Franse boten, op vijf Belgische na. Het gaat niet alleen om Britse licenties, maar ook licenties die het Kanaaleiland Jersey moet verstrekken. Jersey is voor zijn visserijactiviteiten totaal aangewezen op Franse havens.

We neem geen sancties zolang we onderhandelen. Emmanuel Macron Franse president

Eind vorige week werd een Schotse trailer in Le Havre aan de ketting gelegd door de Franse gendarmerie. Volgens Frankrijk had de boot illegaal 2 ton Sint-Jacobsschelpen opgehaald. Frankrijk dreigde ook met harde maatregelen vanaf 2 november. Britse boten zouden niet meer mogen aanleggen in een Franse haven om hun vangst aan land te brengen. Ook zouden de douanecontroles tussen het VK en Frankrijk verscherpt worden. Ten slotte dreigde Frankrijk ermee de prijzen van de stroomlevering naar het VK en de Kanaaleilanden te verhogen.

Overleg tussen Macron en de Britse premier Boris Johnson zondag leverde niets op. Beide heren bleven op hun standpunt staan, maar de onderhandelingen werden wel hervat. Inmiddels dreigt het VK met tegenmaatregelen en een verscherpte controle op Europese boten. Het uitstellen van het ultimatum doet de spanning wat verdwijnen, maar het conflict blijft voortsluimeren. Maandag bleven de Franse en Britse vissersboten al uit elkaars territoriale wateren als voorzorgsmaatregel.

Noord-Ierse grens

Het Frans-Britse visserijconflict speelt tegen de achtergrond van het probleem met de Noord-Ierse grens. Bij de brexit werd afgesproken die grens in de Ierse zee te leggen, zodat er geen fysieke grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek moest ingevoerd worden. Londen wil dat evenwel veranderen, onder meer onder druk van de Noord-Ierse unionisten die zich de steek gelaten voelen. De onderhandelingen over dat dossier tussen Europa en het VK blijven aanslepen.

In Europese kringen verdenkt men Johnson ervan dat hij aanstuurt op een confrontatie en dat hij artikel 16 van het verdrag wil inroepen om eenzijdig de afspraken over Noord-Ierland op te zeggen. Wat hem nu tegenhoudt, is de klimaattop in Glasgow. Het visserijconflict met Frankrijk biedt Johnson bovendien de gelegenheid om de schuld in de Franse schoenen te schuiven.