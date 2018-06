Macron: financiële sancties voor landen die vluchtelingen weigeren

Dat zei de Franse president na afloop van overleg met de Spaanse premier Pedro Sanchez in Parijs. Het Frans-Spaanse overleg gaat vooraf aan de informele Europese minitop die zondag in Brussel over migratie wordt gehouden.

Macron en Sanchez zullen op die minitop in Brussel voorstellen om gesloten opvangcentra op Europees grondgebied in te richten voor migranten. De Franse president ziet dat als ‘een andere en aanvullende oplossing’ voor de aanhoudende onenigheid in de Europese Unie over de aanpak van migratie.