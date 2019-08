Macron haalt banden met Poetin aan

De Franse president ontvangt zijn Russische evenknie maandag in zijn vakantieresidentie in Brégançon. Met het initiatief hoopt Macron Rusland opnieuw te betrekken bij multilaterale discussies over heikele geopolitieke thema's.

Nu de maand september stilaan om de hoek komt loeren, bergen steeds meer politieke leiders hun vakantieplunje weer op en stoppen ze zichzelf weer strak in het pak. Zo ook Frans president Emmanuel Macron. Hij trok dit weekend officieel een streep onder zijn zomervakantie.

Voor hij weer zijn intrek neemt in het Elysée, het presidentiële paleis in Parijs, gooit de veertiger maandag evenwel nog snel de deuren van zijn vakantieresidentie in Brégançon, in het zuiden van Frankrijk, open voor zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

In het plaatselijke fort, dat stamt uit de 17de eeuw, houden de twee presidenten eerst een werkvergadering. Daarna dineren ze samen.

Versailles

Het is niet de eerste keer sinds zijn aantreden in mei 2017 dat Macron Poetin uitnodigt in een speciale setting. Twee jaar geleden poogde de Franse president zijn Russische evenknie al eens te charmeren door hem uit te nodigen in het kasteel van Versailles.

Wil je vooruitgang boeken in de heikele geopolitieke dossiers, dan dringen gesprekken met Moskou zich op. Entourage Franse president

De ontmoeting in Brégançon komt er niet toevallig nu. Volgend weekend blazen de leiders van de belangrijkste industrielanden, de G7, in het Franse Biarritz verzamelen.

Tot enkele jaren geleden mocht Rusland ook aanschuiven bij dat topoverleg. Maar die uitnodiging werd ingetrokken nadat de Russen in 2014 de Krim, het Oekraïense schiereiland, geannexeerd hadden. Ook hun inmenging in het conflict in Oost-Oekraïne nam het Westen hen niet in dank af.

Geopolitieke dossiers

Sindsdien bekoelden ook de relaties tussen Europa en Rusland aanzienlijk. Maar Macron weigert de banden met Moskou helemaal door te knippen. Integendeel, hij blies het contact met de Russen nieuw leven in.

De Franse president zou maar wat graag een plek in de geschiedenisboeken veroveren door een oplossing aan te reiken voor de burgeroorlog in Oekraïne. Alexander Baounov Analist Carnegie Center

En wel om de volgende reden. In verschillende heikele geopolitieke dossiers is Rusland betrokken partij. De burgeroorlogen in Syrië en Oekraïne bijvoorbeeld, of de deal uit 2015 rond Irans nucleaire ambities.

'Wil je vooruitgang boeken in die dossiers, dan dringen gesprekken met Moskou zich op', luidt de redenering in Parijs. Door Poetin vijf dagen voor de G7 te ontvangen in Brégançon poogt het Franse staatshoofd hem te betrekken bij de multinationale discussies over die thema's.

Vredesoverleg

Tijdens zijn werkvergadering met Poetin snijdt Macron ongetwijfeld het dossier-Oekraïne aan. 'We hopen het overleg over vrede nieuw leven in te blazen. We nodigen Poetin uit positief te reageren op de toenaderingspogingen van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky', klinkt het.

Poetin gaf al aan het vredesoverleg een nieuwe kans te willen geven als Kiev bereid is Oost-Oekraïne een federaal statuut toe te kennen. 'In het Oekraïense dossier kan Macron echt vooruitgang boeken', meent Alexander Baounov, analist bij het Carnegie Center.