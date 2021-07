Macron houdt spoedberaad over spionagesoftware Pegasus

De Franse president Emmanuel Macron houdt een spoedberaad over de spionagesoftware Pegasus. Een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten onthulde onlangs dat de smartphone van de president mogelijk het doelwit was van cyberspionage.

Verschillende media die samen onderzoek deden naar de Israëlische spionagesoftware Pegasus onthulden eerder dat het telefoonnummer van Emmanuel Macron op een gelekte lijst met potentiële doelwitten van de spionagesoftware Pegasus stond. Vermoed wordt dat een Marokkaanse inlichtingendienst het nummer op die lijst liet plaatsen, al is het niet duidelijk of de smartphone van Macron daadwerkelijk geïnfecteerd was. Ook het gsm-nummer van andere regeringsleiders, onder wie de Belgische oud-premier en huidig voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, stond op de lijst.

Het onderzoek zegt niet of zijn telefoons geïnfecteerd zijn, noch of er gegevens zijn uitgelezen. Dat zijn we momenteel aan het bekijken. Woordvoerder Emmanuel Macron

Macron roept naar aanleiding van de onthullingen vandaag de Franse veiligheidsraad bijeen om het dossier te bespreken met de ministers van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging. Macron volgt het dossier volgens zijn woordvoerder 'van dichtbij' en 'neemt de zaak erg au sérieux'. 'Het onderzoek zegt niet of zijn telefoons geïnfecteerd zijn, noch of er gegevens zijn uitgelezen. Dat zijn we momenteel aan het bekijken', zegt Macrons woordvoerder aan de radiozender France Inter.

'Spionagepoging bij ex-minister'

Volgens de Franse autoriteiten is er wel een bewijs dat met behulp van Pegasus een poging is gedaan om binnen te dringen in een telefoon van een ex-minister en naaste medewerker van Macron, François de Rugy. Die heeft dinsdag Marokko om uitleg gevraagd omdat de poging om zijn telefoon te hacken vanuit dat land zou zijn ondernomen.

Het persagentschap AFP citeert een anonieme veiligheidsbron over de beveiliging op de smartphones van de Franse president. 'De veiligheidsparameters zijn zo restrictief mogelijk. De installatie van applicaties en downloads zijn geblokkeerd.' Ook de woordvoerder van Macron zegt dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen. 'De telefoons worden geregeld gewisseld.'