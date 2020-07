Macron kiest opnieuw voor rechtse premier

De Franse president Emmanuel Macron gaat de laatste rechte lijn van zijn mandaat in met Jean Castex als premier. De rechtse politicus verwierf de afgelopen weken naamsbekendheid als 'Monsieur Déconfinement': hij stippelde de Franse exitstrategie uit de lockdown uit.

'De president van de republiek heeft de heer Jean Castex tot premier benoemd en hem de opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen.' Die erg summiere boodschap stuurde het Franse presidentiële paleis vrijdagmiddag de wereld in.

De mededeling kwam er enkele uren nadat Edouard Philippe, de rechterhand van Emmanuel Macron tijdens diens eerste drie jaar in het Elysée, het ontslag van zijn regering ingediend had. Een kabinetswissel zat er al een tijd aan te komen. De hamvraag luidde: houdt Macron Philippe aan boord? De korte communiqué beantwoordde die vraag: nee.

Rechts etiket

Dat de Franse president zijn trouwe luitenant van de voorbije drie jaar niet aan boord houdt, is niet helemaal een verrassing. De afgelopen weken circuleerden berichten dat er ruis was komen te zitten op de lijn tussen het Elysée en Matignon, de ambtswoning van de Franse premier. Dat Philippe zijn grote baas voorbijgesneld was in populariteitspolls tijdens de coronacrisis, speelde wellicht mee.

Met de 55-jarige Castex kiest Macron opnieuw voor een premier met een rechts etiket. Hij is lid van Les Républicains (LR). Voor die conservatieve partij is hij sinds 2008 burgemeester in het Zuid-Franse Prades. Hij werkte samen met rechtse politici als Xavier Bertrand en Nicolas Sarkozy.

De Fransen leerden de vader van vier dochters de afgelopen weken evenwel vooral kennen als 'Monsieur Déconfinement'. Op vraag van de regering-Philippe stippelde hij de exitstrategie uit de lockdown uit. En hij kreeg daarvoor goede punten. Toen al werd vermoed dat voor hem wel eens een post weggelegd zou kunnen zijn in de herschikte bestuursploeg van de president.

Monsieur Déconfinement

Castex heeft de reputatie zeer doortastend en discreet te werken. Voor de regering-Philippe bij hem aanklopte, besteedde Castex ook heel wat tijd aan de voorbereidingen van de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

'Hij is een erg veelzijdige ambtenaar die er alles aan zal doen om de staat te hervormen en een kalme dialoog zal voeren met de andere bestuursniveaus', stelde het Elysée vrijdag.

De vervanging van de populaire Philippe door een andere rechtse premier is niet zonder risico voor Macron.

'Hij is de juiste man op de juiste plaats. Hij staat er immers om gekend de dialoog te prefereren en naar consensus te streven', stelde het Elysée nog. Die karakteristieken gaan hem volgens de presidentiële entourage van pas komen om de doelen te verwezenlijken die Macron zich nog gesteld heeft in de twee jaar die hem nog scheiden van de presidentsverkiezingen van 2022.

Risico

De vervanging van de populaire Philippe door een andere rechtse premier is niet zonder risico voor Macron. In een interview met de regionale pers had de president donderdagavond aangegeven een nieuw hoofdstuk te willen beginnen in zijn presidentschap en nieuwe accenten te willen leggen.