Macron meet in Ierland temperatuur rond minimumtaks multinationals

De Franse president Emmanuel Macron trok donderdag naar Ierland. Hij ging polsen hoe groot het verzet tegen een wereldwijde minimumtaks voor multinationals is.

Emmanuel Macron heeft nu het einde van augustus nadert een dikke streep getrokken onder het politieke zomerreces. Nadat hij woensdag zijn ministers opgetrommeld had voor een eerste overleg na de vakantie, maakte de Franse president donderdag zijn Europese rentree. Op de agenda: een trip naar Ierland.

Dat het Elysée het moment nu rijp achtte voor een bezoek aan Dublin, is geen toeval. Samen met de Verenigde Staten voert Frankrijk al enkele maanden de forcing rond nieuwe internationale regels voor de belasting van bedrijven. Na zowat een decennium onderhandelen bereikten 130 landen begin juli een deal.

De essentie De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Europese rentree gemaakt met een trip naar Ierland.

Hij ging de temperatuur opnemen rond een wereldwijde minimumtaks van 15 procent voor multinationals.

Ierland verzet zich tegen de plannen omdat zijn economie boomt dankzij een vennootschapstaks van 12,5 procent.

Tegen oktober moeten de laatste details rond de aanpassing van de internationale belastingregels uitgewerkt zijn.

Die valt in twee luiken uit elkaar. Een eerste pijler verplicht multinationals voortaan belasting te betalen op de plek waar ze hun goederen en diensten verkopen, en niet langer in het land waar ze hun hoofdzetel hebben. Een tweede pijler voert een minimumtaks van 15 procent in voor ondernemingen met een omzet van meer dan 750 miljoen euro.

Verzet

De plannen stuiten op verzet in Ierland. Voor het eiland, dat vandaag een vennootschapstarief van 12,5 procent hanteert, staat heel wat op het spel. Het gunstige fiscale regime blies 's lands economie de afgelopen decennia vooruit.

Met de lage bedrijfstaks lokten de Ieren meer dan 800 Amerikaanse multinationals, big tech en farma voorop. Jaarlijks geven die 20 miljard euro uit aan investeringen, goederen en diensten en aan de verloning van werknemers.

12 miljard euro fiscale inkomsten In 2020 deed de vennootschapstaks 12 miljard euro naar de Ierse schatkist vloeien.

Daarnaast stellen die ondernemingen samen zowat 180.000 mensen tewerk. Indirect creëren ze nog eens 144.000 jobs in de Ierse economie, zoals in de horeca. Ook de bouwsector kreeg een boost omdat veel bedrijven grote hoofdkantoren neerzetten.

En dan zijn er nog de belastinginkomsten. In 2013 deed de vennootschapstaks 4 miljard euro naar de Ierse schatkist vloeien. Vorig jaar was dat al 12 miljard euro. De grootste tien multinationals waren samen goed voor ruim de helft van die som.

Mislopen

Aan die opwaartse trend in fiscale inkomsten dreigt een einde te komen als de internationale regels op de schop gaan, vreest Dublin. 'Door die ingreep kan onze economie 2 tot 3 miljard euro fiscale inkomsten mislopen', zei de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe in juli.

Het Ierse economische model heeft de afgelopen decennia uitstekende resultaten opgeleverd. Maar de wereld is veranderd. Emmanuel Macron Franse president

'Ik respecteer het Ierse economische model. Dat heeft de afgelopen decennia uitstekende resultaten opgeleverd', zei Macron donderdag. 'Maar de wereld is veranderd. Daarom dringen zich andere modellen op. In mijn ogen is een minimumtaks voor bedrijven zinvol.'

Macron verzekerde 'niet het recht te hebben druk uit te oefenen op Ierland' om mee te stappen in het akkoord. 'Ierland moet zijn eigen keuzes maken.' Toch is het geen toeval dat de president net nu de temperatuur opmeet in Dublin. Tegen oktober moeten de laatste technische details van de internationale belastingdeal uitgewerkt zijn. Waarna de ondertekenaars tot 2023 krijgen om hem te implementeren.

Rebelleren

Voor het akkoord in de Europese Unie van kracht kan worden, moet de internationale overeenkomst tijdens de eerste helft van 2022 vertaald worden in richtlijnen. Omdat Frankrijk in die periode voorzitter is van de EU, is het aan Parijs om dat werk in goede banen te leiden.