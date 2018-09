Macron minder populair dan Hollande

In augustus stond amper 31 procent van de Fransen nog achter het beleid van de president, tien procentpunt minder dan in juli. Dat blijkt uit de maandelijkse peiling van het bureau Ifop.

De populariteit van Macron kreeg in juli al een knauw door de affaire-Benalla. Die draaide rond videobeelden van één van zijn persoonlijke lijfwachten, Alexandre Benalla, waarop te zien is hoe hij in politie-uniform een betoger in elkaar slaat. In augustus zou het vertrek van de populaire minister van Milieu Nicolas Hulot wel eens mee kunnen spelen in de dalende populariteit van de president.