Macron poogt populisten met eigen wapens te counteren

Drie maanden voor de Europese verkiezingen heeft Emmanuel Macron met een brief aan de Europese burgers de campagne op gang getrapt. De Franse president duikt in het traditionele wapenarsenaal van de populisten om hun opmars te stuiten.

De Franse president Macron heeft de reputatie al eens graag de traditioneel bewandelde paden te verlaten. Niet zonder succes. Met zijn 'niet links, niet rechts'-verhaal veroverde hij in mei 2017 de sleutels van het Élysée.

Nu de Europese verkiezingen van eind mei met rasse schreden naderen, greep de Franse president weer naar een origineel recept. In een opiniebijdrage in kranten in de 28 lidstaten van de Europese Unie hield hij dinsdag een pleidooi voor een 'Europese renaissance'.

'Sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa nooit zo erg nodig geweest. En toch heeft Europa nooit zo erg in gevaar verkeerd', stak Macron van wal. De opmars van extremistische, nationalistische en populistische partijen is daar niet vreemd aan. Overspoelen zij het Europees Parlement, gaat de roep om bepaalde bevoegdheden weer van het Europese naar het nationale niveau over te hevelen ongetwijfeld nog luider klinken.

Beschermen

Om de Europeanen ervan te overtuigen dat de oplossing voor hun problemen niet in een nationalistische reflex ligt, grijpt Macron naar de terminologie van de populisten. Net als zij belooft hij de burgers te 'beschermen', niet tegen interne vijanden maar tegen 'bedreigingen van buiten het continent'.

Tegenover het 'America First-discours van de Amerikaanse president Donald Trump plaatst Macron een 'Europe First'-betoog.

Europa moet zich volgens Macron - via betere grensbewaking en een gemeenschappelijk asiel- en opvangbeleid - niet alleen beter beschermen tegen migratiestromen. De Franse president pleit ook voor maatregelen om te voorkomen dat buitenlandse mogendheden zich - via cyberaanvallen of manipulatie - mengen in Europese verkiezingen.

Tegenover het 'America First'-discours van de Amerikaanse president Donald Trump plaatst hij een 'Europe First'-betoog. 'Bedrijven die onze strategische belangen en essentiële waarden aantasten of niet voldoende belastingen betalen, moeten we verbieden of bestraffen.'

Gevoel van angst

Ook de zwaksten in de maatschappij - en zij die de voorbije maanden wel eens een geel hesje aantrokken om hun koopkrachtverlies aan te klagen - belooft Macron te helpen. 'Europa moet elke werknemer een minimumloon en dezelfde verloning op dezelfde arbeidsplaats garanderen.'

Net als de populisten heeft de Franse president begrepen dat een gevoel van angst bij de burger kan helpen om verkiezingen te winnen.

Net als de populisten heeft de Franse president begrepen dat een gevoel van angst bij de burger kan helpen om verkiezingen te winnen. 'Nationalisten hebben geen project. Wie heeft de Britten de waarheid verteld over hun toekomst na de brexit?', stipt Macron aan.