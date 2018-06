Macron rijdt spoorhervorming succesvol eindstation binnen

De Franse spoorhervorming is definitief goedgekeurd door het parlement. President Emmanuel Macron realiseert daarmee een huzarenstukje. Velen geloofden niet in een goede afloop.

Met een overgrote meerderheid keurde de Franse senaat donderdag de wet op de hervorming van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF goed. De stemming in de senaat vormde de laatste halte van het parlementaire traject.

Weinig analisten gaven president Macron een kans op slagen toen die de hervorming in januari aankondigde. In Frankrijk werd overvloedig verwezen naar de grote spoorstaking van 1995. Toen kregen de spoorbonden na zes weken de rechtse regering van Alain Juppé op de knieën en belandde het hervormingsbeleid van de toenmalige premier in de prullenmand. Zelfs verwijzingen naar mei ’68 doken de afgelopen maanden op. Net als 50 jaar geleden werd een brede opstand verwacht tegen alle mogelijke hervormingen van Macron.

Maar de analyses gingen voorbij aan de taaiheid van de president. Macron raakte niet onder de indruk van het verzet. De spoorbonden staken nu al ruim acht weken en de acties lopen nog tot het einde van deze maand. Maar de bonden en de linkse oppositie slaagden er niet in een massabeweging tegen de hervormingen van Macron op gang te trekken. Sterker nog, het merendeel van de bevolking, zowat 58 procent volgens de recentste peilingen, vindt de stakingen nu vooral vervelend en zoekt naarstig naar alternatieven. Macron won met sprekend gemak de zogenaamde ‘vijfde ronde’, na de zeges bij de over vier rondes gespreide presidentiële en parlementsverkiezingen vorig jaar.

Jours du bac

De laatste krachtmeting volgt volgende week als de beruchte ‘jours du bac’ eraan komen. Het Franse baccalaureaat is een nationaal georganiseerd examen voor iedereen die zijn middelbare school heeft afgewerkt. Deelnemen is verplicht om naar het hoger onderwijs te kunnen trekken. Gespreid over heel Frankrijk wordt het examen gelijktijdig georganiseerd. Op twee van die ‘jours du bac’ zijn ook acties bij het spoor aangekondigd.

Minister van Transport Elisabeth Borne heeft al opgeroepen op die dagen geen acties te voeren ‘om alle scholieren de kans te geven hun proef af te leggen’. Sommige spoorbonden, zoals de hervormingsgezinde CDFT, willen gehoor geven aan die oproep. De radicalere bonden, zoals de CGT, Sud-Rail en Unsa, gaan wel door met het protest.

De SNCF heeft een noodplan klaar om de ochtend van de examens treinen te garanderen. Voor de terugreis huurt de spoorwegmaatschappij desnoods bussen af om de scholieren naar huis te voeren.

Ondanks de aanhoudende stakingen, die de SNCF tot nu 400 miljoen euro hebben gekost, zijn de grote principes van de spoorhervorming nooit aangepast. Centraal staat de aanpassing van het statuut van het spoorwegpersoneel. Dat garandeert vandaag een levenslange tewerkstelling en een vervroegd pensioen. Vanaf januari 2020 wordt het speciale statuut afgeschaft voor nieuwe aanwervingen. Wie voor die datum in dienst is, mag zijn statuut wel behouden. Die ingreep moet een besparing van 700 miljoen euro opleveren.

Concurrentie

Het Franse spoor wordt ook opengesteld voor concurrentie, zoals de Europese regels bepalen. Vanaf december 2019 kunnen andere maatschappijen een gooi doen naar de uitbating van de regionale lijnen. Voor de hogesnelheidslijnen is dat vanaf 2020 het geval. Het voorstadsverkeer van Parijs (RER) wordt vanaf 2025 opengesteld voor concurrentie. De hervorming is bedoeld om de SNCF weerbaarder te maken tegen die concurrentie. Macron merkte al op dat de SNCF tot 30 procent duurder is dan vergelijkbare grote spoormaatschappijen.

De SNCF wordt in drie delen opgeknipt en wordt omgevormd tot een nv waarin de staat de aandelen aanhoudt. Macron heeft herhaaldelijk benadrukt dat de hervorming geen prelude is voor een latere privatisering.

De Franse staat gaat wel een belangrijk deel van de kolossale schuld van de SNCF overnemen. Eind 2017 bedroeg die 46,6 miljard euro. De staat neemt in twee fasen iets meer dan 35 miljard euro over.

Die schuldenberg is vooral ontstaan door de uitbouw van het hogesnelheidsnetwerk. De nieuwe ‘gouden regel’ wordt dat de SNCF niet langer haar lijnen mag financieren. Die bevoegdheid verhuist naar de staat en de lokale overheden.

Het is de ingrijpendste hervorming van de SNCF sinds het begin van de Vijfde Republiek in 1958. De snelheid en de onverzettelijkheid waarmee ze is uitgevoerd zijn erg on-Frans. Na de hervorming van het spoor moet er een globaal mobiliteitsplan komen om heel Frankrijk beter bereikbaar te maken.