Macron roept Europese burgers op tot 'Europese renaissance'

De Franse president Emmanuel Macron roept burgers in heel Europa op samen werk te maken van een nieuw begin voor Europa - een Europese renaissance. Dat schrijft hij in een opiniestuk dat dinsdag in kranten in alle lidstaten van de Europese Unie verschijnt.

Volgens Macron is Europa sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo belangrijk geweest als nu, maar ook nog nooit in groter gevaar geweest. De brexit is daarvan een symbool. 'Symbool van de crisis van Europa dat de bezorgdheden niet heeft kunnen beantwoorden de mensen die geconfronteerd worden met de grote schokken van de hedendaagse wereld', aldus de president. 'De impasse van de brexit is een les voor ons allemaal.'

Macron ijvert daarom voor een actieplan om de Europese Unie diepgaand te hervormen, zo schrijft hij op enkele maanden voor de Europese verkiezingen in mei. Vrijheid, bescherming en vooruitgang moeten in dat plan centraal staan. Hij pleit voor sterkere buitengrenzen, een Europese veiligheidsraad en meer respect voor milieunormen.

Hij wil tegen het einde van het jaar een Europese Conferentie in het leven roepen om voorstellen uit de werken die een antwoord moeten bieden op 'de valstrikken van het nationalisme' en de 'status quo'. Daarbij moeten ook de voorstellen van burgers aan bod komen.

Macron legt alvast zelf enkele concrete voorstellen op tafel. Zo slaat hij de bladzijde van de door Brussel geblokkeerde fusie tussen Alstom en Siemens om met een pleidooi voor een hervorming van de Europese concurrentieregels. Zo wil hij Europese bedrijven een voorkeur geven bij openbare aanbestedingen.

Bedrijven die de Europese strategische belangen of fundamentele waarden met voeten treden, moeten volgens de Franse president bestraft worden, of helemaal geweerd uit Europa. Hij citeert onder meer respect voor milieunormen, gegevensbescherming en een billijke belastingsbijdrage als criteria.

Ondanks de brexit blijft Macron ook oog houden voor Groot-Brittannië. Het staatshoofd wil de Britten associëren bij een Europese veiligheidsraad om collectieve beslissingen van de Europese Unie op vlak van defensie voor te bereiden.

Daarnaast breekt hij een lans voor een verhoging van de defensieuitgaven en een wederzijdse bijstandsclausule die in de praktijk aangewend kan worden. Ook de Schengenzone zonder binnengrenzen passeert de revue. Macron ambieert op dat vlak onder meer een gemeenschappelijke grenspolitie, een Europees asielbureau en een Europese solidariteit waaraan elk land bijdraagt.

Macron roept de Europese burgers in zijn opiniestuk op om lessen te trekken uit de brexit. Het is aan hen om bij deze verkiezingen de richting aan te geven waar Europese naartoe moet. 'Het is aan u om te beslissen of Europa en de vooruitgangswaarden die het in zich draagt, meer moeten zijn dan een voetnoot in de geschiedenis', aldus de president. 'Dat is de keuze die ik aan u voorleg, om samen de weg te bereiden naar de vernieuwing van Europa.

Premier Charles Michel (MR) laat via Twitter weten dat hij zich achter de voorstellen van Macron schaart.