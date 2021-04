Macron sluit 'kweekvijver Franse establishment'

De symboolwaarde van Macrons beslissing de Ecole Nationale d'Administration (ENA) te sluiten valt moeilijk te overschatten. Sinds Charles De Gaulle de school in 1945 oprichtte om de opleiding van de hoge ambtenaren te verbeteren bracht het instituut talloze vooraanstaande politici en bedrijfsleiders voort. Bijna alle naoorlogse Franse presidenten - ook Macron - volgden er een opleiding.

Maar terwijl het De Gaulles bedoeling was de ambtenarenopleiding toegankelijker te maken kreeg de ENA doorheen de jaren de naam van elitaire kweekvijver voor het Franse establishment. De school zou er te weinig in slagen studenten uit de arbeidersklasse aan te trekken. De afgestudeerden, de 'énarques', zouden een old boy net­work vormen. Een ons-kent-ons-wereld waar iedereen elkaar aan een mooie positie helpt.