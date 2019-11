Macron verklaart NAVO 'hersendood'

De Franse president Emmanuel Macron ziet de toekomst van de NAVO niet al te rooskleurig in.

De Franse president roept de Europese lidstaten op zichzelf als een geopolitieke grootmacht te zien. 'Anders verliezen we de controle over ons eigen lot.'

De Franse president, Emmanuel Macron, waarschuwt de Europese lidstaten dat ze niet langer op de Verenigde Staten kunnen rekenen als het op de verdediging van NAVO-bondgenoten aankomt. 'We zijn getuige van de hersendood van de NAVO', stelt hij in een interview met het Britse magazine The Economist.

Volgens de Franse president is het hoog tijd om de trans-Atlantische organisatie tegen het licht te houden 'nu de VS Europa steeds meer de rug toekeren'. Het zit Macron nog steeds hoog dat zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump zonder voorafgaand overleg zijn troepen terugtrok uit Syrië en Turkije de vrije baan gaf om een offensief te lanceren tegen de Koerden, een belangrijke westerse bondgenoot in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Die demarche creëerde volgens Macron een mogelijk gevaarlijke situatie. Want wat als de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad straks slaags raken met Turkse soldaten? In principe kan Ankara dan artikel 5 van het NAVO-verdrag inroepen dat stelt dat een aanval op een lidstaat een aanval op alle NAVO-leden is.

'Wat stelt dat artikel morgen nog voor? Schieten we de Turkse troepen in Syrië te hulp als Assad die aanvalt? Dat is een terechte vraag', werpt de Franse president op.

Wakker worden

'Europa heeft voor het eerst te maken met een Amerikaanse president die het Europese project niet steunt', zegt Macron. Intussen wint China aan macht, krijgen de regimes in Turkije en Rusland steeds meer autoritaire trekken en wordt Europa van binnenuit verzwakt door de brexit.

'Die mix was vijf jaar geleden ondenkbaar. Als Europa niet snel wakker wordt, bestaat een aanzienlijk risico dat het op lange termijn geopolitiek verdwijnt, of op zijn minst zijn lot niet meer in eigen handen heeft', klinkt het.

Europa doet er goed aan niet alleen als een economische unie te denken maar als een strategische grootmacht, meent Macron. 'In de eerste plaats moeten we onze militaire soevereiniteit terugwinnen.' Daarnaast pleit de Fransman voor een dialoog met Rusland, ondanks de achterdocht van Polen en andere ex-Sovjetstaten tegenover Moskou. 'Het zou een grote vergissing zijn dat niet te doen.'

Merkel

Het interview ging niet onopgemerkt voorbij. Ook niet in Berlijn, waar de Duitse kanselier Angela Merkel NAVO-baas Jens Stoltenberg ontving.

'Ik denk niet dat zo'n voorbarige conclusies nodig zijn, ook al hebben we af te rekenen met problemen en moeten we wat veranderingen doorvoeren', zei Merkel.