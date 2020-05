Macron verliest nipt meerderheid

La République en Marche (LREM), de partij van de Franse president Emmanuel Macron, is haar volstrekte meerderheid in het parlement kwijt.

Door dissidentie in de linkervleugel van de partij zakte het aantal afgevaardigden van LREM in de Assemblée naar 288. Dat is net onder de grens van 289 zetels die nodig zijn voor een volstrekte meerderheid.

Dat betekent niet dat de president in de Assemblée geen bestuursmeerderheid meer heeft. De centrumpartijen Modem en Agir zitten nog altijd in de bestuurscoalitie en daardoor komt de meerderheid niet meteen in gevaar.

Onder de noemer 'Ecologie, démocratie, solidarité' hebben 17 afgevaardigden zich verenigd. De meesten zijn afkomstig van LREM. De leider van de fractie is Matthieu Orphelin, een politicus die dicht bij de gewezen minister van Milieu Nicolas Hulot staat.

De fractie is de negende politieke groep en dat is het hoogste aantal fracties sinds het ontstaan van de Vijfde Republiek. Onder meer de bekende wiskundige Cédric Villani hoort tot de fractie.

In drie jaar trokken 26 LREM-afgevaardigden de deur achter zich dicht uit onvrede met het beleid van Macron. De politieke partij is pas in 2017 opgericht, het jaar waarin Macron verkozen werd tot president. Naast politici uit andere families zaten vooral veel mensen zonder politieke bagage in de partij.