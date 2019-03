Macron wil 'harde beslissingen' na zware rellen

Dat zei Macron zaterdagavond na een vergadering van de crisiscel van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. De Franse president was op skiweekend, maar keerde vervroegd terug nadat het achttiende protestweekend van de gele hesjes in Parijs op geweld was uitgedraaid. Amokmakers vernielden zaterdag winkels en bankkantoren op de Champs-Elysées. In totaal werden 237 mensen gearresteerd, minstens 45 mensen raakten gewond.