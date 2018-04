Macron wil vanaf 2022 bijna derde minder parlementairen in Frans parlement

Daarnaast zal 15 procent (61 van de 404) van de leden van de Nationale Vergadering via het systeem van evenredige vertegenwoordiging verkozen worden. De partij MoDem had voor 25 procent gepleit. Wetgevers zullen ook maximum drie mandaten mogen uitoefenen, al zal dat niet gelden voor burgemeesters van kleine gemeenten.

In overeenstemming met Macrons belofte aan de nationalisten die vorig jaar de regionale verkiezingen wonnen in Corsica , wordt een specifieke bepaling over het eiland toegevoegd aan de grondwet.

De hervormingen moeten nog goedgekeurd worden door het parlement. Die waar grondwetswijzigingen voor nodig zijn, moeten in een referendum worden goedgekeurd of door drie vijfde van de leden van beide kamers van het parlement, die hier in een gezamenlijke zitting over moeten stemmen. De Franse president heeft vooralsnog geen meerderheid voor de hervorming.