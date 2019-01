Macron zet deur op kier voor migratiequota

De Franse president laat de ballon op aan de vooravond van het 'groot nationaal debat' met de bevolking. Met dat initiatief wil hij een antwoord bieden op de besognes van de 'gele hesjes'.

De Franse president, Emmanuel Macron, trapt dinsdag in een dorp in Normandië het 'groot nationaal debat' op gang. Leden van de regering en de meerderheid trekken de volgende weken het hele land rond om de stemming onder de bevolking te peilen.

Met het initiatief hoopt Macron, ruim anderhalf jaar na zijn verkiezing, de kloof met de burger te dichten en het vertrouwen van de Fransen opnieuw te winnen. In de ogen van heel wat landgenoten heeft de veertiger zich sinds zijn verkiezing in mei 2017 vooral ontpopt tot de 'president van de rijken'.

De modale Fransman voelt zich door zijn president in de steek gelaten. Dat maken tienduizenden 'gele hesjes' hem sinds 17 november elke zaterdag duidelijk met manifestaties over het hele land.

Te lage lonen

'Ik deel uw ongeduld en begrijp uw woede en ontevredenheid over de te hoge belastingen, de tekortschietende openbare dienstverlening en de te lage lonen', stelde Macron aan de vooravond van het begin van het 'groot nationaal debat' in een brief aan alle Fransen.

De president nodigt zijn landgenoten uit om tot half maart mee te schrijven aan een 'nieuw contract voor de naties'. Over vier thema's mogen de Fransen hun mening ventileren: de fiscaliteit en de overheidsuitgaven, de organisatie van de staat en de openbare dienstverlening, de ecologische transitie én democratie en burgerschap.

Immigratie

Om het debat aan te zwengelen vuurde Macron 33 vragen op de Fransen af. Onder het hoofdstuk 'democratie en burgerschap' bundelde hij enkele vragen over immigratie.

'Hoe kunnen we volgens u de integratie in onze natie verbeteren?', schrijft Macron. 'En wil u dat we het parlement de bevoegdheid geven om elke jaar migratiequota vast te leggen? Wat stelt u voor om deze uitdaging, die ons nog lange tijd zal bezighouden, het hoofd te bieden', gaat hij voort.

De president maakt een onderscheid tussen 'mensen die oorlogen en vervolgingen ontvluchten' en economische migranten. De eerste groep verdient volgens hem bescherming.

Rechts en extreemrechts

Dat Macron de deur op een kier zet voor migratiequota, verbaast heel wat analisten. In zijn verkiezingsprogramma had hij er immers met geen woord over gerept.

De inschrijving van migratiequota in de grondwet werd in de race naar het presidentschap in 2017 wel verdedigd door de conservatieve kandidaat François Fillon en de extreemrechtse Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen, de voorzitster van het Rassemblement National (RN), het vroegere Front National (FN), pleitte er destijds voor maximum 10.000 legale migranten per jaar toe te laten in Frankrijk.

Sarkozy

De discussie over de invoering van migratiequota belandt met de regelmaat van de klok op de politieke agenda in Frankrijk. Tien jaar geleden bijvoorbeeld lanceerde de toenmalige rechtse president Nicolas Sarkozy het voorstel ook.

262.000 verblijfsvergunningen In 2017 reikte Frankrijk een verblijfsvergunning uit voor 262.000 niet-EU-burgers.

'Een speciale commissie over het migratiebeleid oordeelde toen dat dergelijke maatregel ongepast, ongrondwettelijk en onconventioneel was. Gaat men dat vuur nu weer oppoken?', vroeg Pierre Henry, de directeur-generaal van France Terre d'Asile, zich maandag af.

Volgens hem opent Macron het debat weer in een poging de 'ruk van naar rechts en de beperkte tolerantie tegenover migratie' van de publieke opinie te begrijpen.