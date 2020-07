Macron zet in op werk voor jongeren bij relance economie

De werkloosheid onder jongeren bestrijden is de topprioriteit voor de Franse president Macron. Er komen 'ingroeibanen' met een verlaagde bijdrage aan de sociale zekerheid.

De Franse president Emmanuel Macron gebruikte het gebruikelijke tv-interview op de nationale feestdag dinsdag om de prioriteiten van de Franse relance uit de doeken te doen. Daarbij benadrukte hij dat alle aandacht gaat naar de tewerkstelling van jongeren.

Een van de maatregelen is de creatie van 'ingroeibanen' bedoeld voor jongeren met een lagere kwalificatie. Bij de aanwerving van jongere medewerkers worden bedrijven vrijgesteld van bepaalde sociale lasten. De president hoopt zo 300.000 banen te creëren. In het najaar komen er 700.000 Franse jongeren op de arbeidsmarkt. De vrees bestaat dat er een miljoen werklozen bij komen door de coronacrisis.

Voorts beloofde de Franse president 100 miljard euro extra voor het relancebeleid. Dat bedrag komt boven op de 460 miljard euro die al toegezegd zijn. Macron hoopt met die economische steunmaatregelen grote herstructureringen en een grote ontslaggolf te temperen. De president is optimistisch. 'Deze crisis kan ons dingen bijbrengen en Frankrijk versterken door dingen aan te pakken die we niet konden realiseren in kalmere tijden.'

Deze crisis kan Frankrijk versterken door dingen aan te pakken die we niet konden realiseren in kalmere tijden. Emmanuel Macron Franse president

Hij wees wel op de verantwoordelijkheid van grote bedrijven. Volgens hem namen die te vaak mensen aan met tijdelijke contracten of in stagefuncties eerder dan de jongeren een volwaardig contract te bieden.

De Franse president zet ook in op het verduurzamen van de economie. Er komen grote investeringen in de vergroening van het vastgoed. Macron wil ook de strijd tegen de klimaatsverandering in de Franse grondwet laten opnemen. Daarvoor is een referendum nodig. Dat komt er 'zo snel mogelijk'.

Mondmasker

'De strijd tegen de coronapandemie is niet voorbij', waarschuwde Macron. Vanaf 1 augustus wordt het dragen van een mondmasker verplicht in alle afgesloten overheidsgebouwen. 'We moeten waakzaam blijven', zei de president.

Macron wijdde ook een deel van het gesprek aan de ordehandhaving. Agenten die op patrouille gaan en interventies uitvoeren moeten weldra een camera op de borst dragen. De Franse politie krijgt vaak het verwijt dat ze te hardhandig optreedt. Zo'n camera moet toelaten de interventie achteraf te beoordelen.