Macron zet mondiale afschaffing doodstraf weer op de agenda

De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdag aangekondigd dat zijn land 'de strijd voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf gaat herlanceren'.

Hij plant daarvoor in de eerste helft van volgend jaar 'een ontmoeting op het hoogste niveau' om politieke leiders van landen die de doodstraf nog toepassen 'te overtuigen van de noodzaak om die af te schaffen'.

Macron kondigde een en ander aan op een plechtigheid voor de 40e verjaardag van de afschaffing in Frankrijk. Samen met de Franse ngo 'Ensemble contre la peine de mort' zal Frankrijk over enkele maanden een top organiseren. Middenveldorganisaties uit landen waar de doodstraf nog toegepast wordt zullen er aanwezig zijn. In de eerste helft van 2022 is Frankrijk voorzitter van de Europese Unie.

Voor Macron had ook Robert Badinter, oud-minister van Justitie, het woord genomen in het Panthéon. Onder Badinter werd de doodstraf in 1981 afgeschaft. De oud-minister is ervan overtuigd dat de doodstraf overal zal verdwijnen. 'Ze is een schande voor de mensheid', aldus Badinter.

Macron wees er onder meer op dat in 2020 nog 483 executies werden uitgevoerd, 'zeker een onderschatting'.'483 moorden door de staat, in 33 regimes die voor het merendeel gemeen hebben dat ze een voorliefde delen voor despotisme en de universaliteit van de mensenrechten verwerpen'. Onder meer in China, de Verenigde Staten en India wordt de doodstraf nog toegepast.