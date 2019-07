Macron ziet nog een topjob voor Guy Verhofstadt

Voor het eerst in tien jaar zit ex-premier Guy Verhofstadt (open VLD) op een gewone stoel in het Europees parlement. Verhofstadt hoopte zijn carrière in het Europees parlement af te sluiten als voorzitter maar het draaide anders uit. Het halfrond koos woensdag een Italiaanse socialist, David Sassoli, als voorzitter. Hij wordt over 2,5 jaar wellicht afgelost door een centrumrechtse EVP-er.

Opvallend is dat Macron niet het woord ‘conventie’ in de mond neemt, omdat die term beladen is. Verhofstadt lanceerde als premier op de top in Laken in 2001 de Europese Conventie over de toekomst van Europa. Die resulteerde in een Europese grondwet, die verworpen werd in referenda in Frankrijk en Nederland. Toch werd nadien zeker 90 procent van die grondwet geïncorporeerd in de EU-verdragen.