Madrid, Baskenland en Balearen verboden terrein voor Belgen

Een strandvakantie in Mallorca zit er voor Belgen voorlopig niet meer in.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies voor Spanje vrijdag weer aangepast. De regio's Madrid, het Baskenland en de Balearen zijn voortaan verboden terrein voor Belgen.

De Spaanse autoriteiten slagen er maar niet in de verspreiding van het coronavirus op hun grondgebied een halt toe te roepen. De voorbije 24 uur zijn 3.650 nieuwe gevallen geregistreerd, maakte het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond bekend. Dat zijn er 300 meer dan een dag eerder. Sinds begin maart is bij zeker 386.054 mensen in Spanje een besmetting met het longvirus vastgesteld. Bijna 29.000 van hen bezweken aan Covid-19.

De afgelopen weken zag het Zuid-Europese land in steeds meer streken weer een offensief van het coronavirus. De regiobesturen probeerden de lokale opflakkeringen de kop in te drukken met gerichte maatregelen. Maar die werpen voorlopig geen vruchten af.

De evolutie zette de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken er vrijdag toe aan zijn reisadvies voor Spanje, een geliefkoosd vakantieland voor heel wat Belgen, bij te kleuren. Voor de regio's Madrid, het Baskenland en de Balearen - met populaire eilanden als Mallorca en Ibiza - sprongen de knipperlichten van oranje op rood.

Quarantaine

Dat betekent dat reizen naar die gebieden voorlopig niet mogelijk of toegestaan is. Wie terugkeert van die streken moet verplicht een coronatest laten afnemen en in quarantaine gaan. Dezelfde regels gelden voortaan ook voor de provincies Burgos en Soria in de regio Castilla y León, en voor de provincie Almería in Andalusië. Voor de regio's Aragón en Navarra en de provincies Barcelona en Lleida in Catalonië stonden de knipperlichten al langer op rood.

3.650 nieuwe besmettingen in 24 uur De voorbije 24 uur zijn in Spanje 3.650 nieuwe gevallen geregistreerd.

Buitenlandse Zaken kleurde heel wat andere Spaanse regio's en provincies intussen oranje in. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de regio's Valencia en Murcia, de Canarische Eilanden Lanzarote, Gran Canaria en Fuerteventura, en de provincies Córdoba, Granada en Málaga in Andalusië.