Madrid gaat weer deels op slot na coronaopstoot

De Spaanse regio Madrid perkt de bewegingsvrijheid van zowat 4,8 miljoen inwoners in het gebied weer in. Enkel voor essentiële verplaatsingen mogen zij de volgende twee weken hun gemeente verlaten.

Goed drie maanden nadat de Spaanse regering het slot van de maatschappij gehaald heeft, gaan de hoofdstad Madrid en negen omliggende gemeenten vrijdagavond om 22 uur weer in lockdown. Bijna 4,8 miljoen mensen mogen hun gemeente enkel om essentiële redenen verlaten: om te gaan werken, naar school of de dokter te gaan bijvoorbeeld.

De inperking van de bewegingsvrijheid kwam er op aandringen van de Spaanse regering. Actie drong zich volgens haar op omdat het coronavirus zich in en om de hoofdstad als een lopend vuurtje blijft verspreiden. De regio Madrid telde de voorbije twee weken 647,91 besmettingen per 100.000 inwoners.

De lockdown is niet zo strikt als tussen half maart en eind juni. De zowat 4,8 miljoen burgers in kwestie mogen nu wel hun woning verlaten om te gaan sporten of naar een voorstelling te gaan zolang ze de gemeentegrens niet oversteken. Bars en restaurants kunnen tot 23 uur klanten ontvangen.