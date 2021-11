Mager compromis Glasgow bevat enkele lichtpuntjes

Alok Sharma, die de klimaatconferentie van Glasgow twee weken voorzat, noemt zichzelf (no drama Sharma', maar had tijdens de goedkeuring van de slotverklaring zaterdagavond meermaals moeite om zijn tranen te bedwingen.

Na een dag van plotwendingen, drama en tranen, landde de klimaattop van Glasgow zaterdagavond op een slotakkoord. Maar wat staat er nu eigenlijk in dat 'klimaatpact van Glasgow' ?

Normaal had er vrijdagavond al een akkoord moeten liggen over de slotverklaring van de klimaattop van Glasgow. Maar over de fundamentele zaken - klimaatambitie en centen - vlotte het overleg al veertien dagen niet zo goed. De voorzitter van de conferentie, de Britse onderhandelaar Alok Sharma, blies vrijdag in de late avond alle overleg op en beloofde een nieuwe slottekst tegen de ochtend.

Zaterdag werd een hectische dag met veel bilateraal overleg. Lange tijd was er geen perspectief op een akkoord: rijke landen als de Europese Unie en de VS wilden straffere ambities om het perspectief van een opwarming met maximaal 1,5 graden binnen bereik te houden. Groeilanden als China en India eisten meer geld van de rijke landen om zich te wapenen tegen de klimaatverandering.

Weg uit fossiele energie

In de vroege avond leek een compromis in zicht over een 'klimaatpact van Glasgow'. Olie- en steenkoollanden als Rusland, Saudi-Arabië, Australië en China verkregen een verwatering van de tekst over het beëindigen van 'niet-efficiënte' subsidies voor fossiele investeringen; het uitfaseren van steenkool zou enkel gelden voor centrales waarvan de CO2-uitstoot niet wordt afgevangen. Voor de Britse hoofdonderhandelaar, die het einde van steenkool als een van de hoofddoelen van de klimaatconferentie zag, was dit een aderlating.

Maar na die aanpassing kwamen China en India plots met een nieuwe eis: ze wilden de passage over het versneld uitfaseren van steenkoolcentrales nog verder verwateren tot het 'geleidelijk verminderen' van die koolcentrales. Eilanden als Barbados en Fiji, die dreigen te zinken in zee en beter dan wie ook beseffen dat de opwarming van de planeet zo snel mogelijk gestopt moet worden, waren zeer aangedaan door die eis.

EU-onderhandelaar Frans Timmermans, zelf een kleinzoon van een mijnwerker, probeerde de sfeer opnieuw te doen kantelen. Hij noemde die aanpassing 'ontgoochelend'. maar drong erop aan de tekst niet nog verder te ontrafelen: 'Dit mag ons niet tegenhouden'. Daarop volgde een litanie van landen die niets moesten weten van de door India en China gewenste tekstaanpassing maar uiteindelijk de passage slikten, uit schrik het delicate evenwicht in de slottekst in gevaar te brengen. Een tot tranen toe bewogen Alok Sharma stamelde 'I am very sorry', maar had wel zijn slotakkoord beet.

1,5 graden

Het klimaatakkoord van Parijs wil de opwarming van de aarde beperken tot minder dan 2 graden celcius en liefst tot 1,5 graden. Alok Sharma en Frans Timmermans benadrukken dat in Glasgow 'de 1,5 graden binnen bereik gehouden werd'. EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voegt eraan toe dat het werk allesbehalve af is: 'Het minste dat we nu kunnen doen, is de beloften van Glasgow zo snel mogelijk uitvoeren en vervolgens hoger mikken.'

Het klimaatpact van Glasgow erkent dat de opwarming nu al gemiddeld 1,1 graden beloopt, maar biedt weinig oplossingen om verder te geraken. Omdat Glasgow nauwelijks nieuwe klimaatambities opleverde - op de belofte van India na om tegen 2070 klimaatneutraal te zijn na - wordt de vijs aangedraaid. Volgend jaar, op de 27ste klimaatconferentie in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, moeten de landen die achterlopen, hun plannen bijspijkeren in de hoogte. De stand wordt jaarlijks bijgehouden, wat extra druk creëert. Toch is dat 'moeten' met een korreltje zout te nemen: landen worden opgeroepen ambitieuzer plannen in te dien, maar dit vormt geen verplichting en er kleven evenmin sancties aan vast voor wie het niet doet.

Centen

Rijke landen beloven tegen 2025 een nieuw model voor financiële hulp aan arme en kwetsbare landen. Het klimaatpact legt niet uit hoe dit zal gebeuren. Veel krediet hebben ze niet voor de nieuwe ambitie. Eigenlijk moesten de rijke landen al tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar samenbrengen om hen te wapenen tegen klimaatverandering. Maar die belofte, die al dateert van 2009, werd niet gehaald.

Arme landen vinden ook dat ze vergoed moeten worden voor klimaatschade, zoals overstromingen of orkanen. Klimaatrampen zijn immers het gevolg van de historische uitstoot van de rijke landen. In Glasgow wordt het thema 'verlies en schade' voor het eerst echt op de kaart gezet. maar alweer zonder concrete voorstellen, laat staan structurele en voorspelbare hulpstromen.

Daar zijn redenen voor: de Verenigde Staten, maar ook Europa vrezen massale schadeclaims als ze die verantwoordelijkheid op zich nemen. Zoals zo vaak bij de Verenigde Naties worden moeilijke onderwerpen dan maar verstopt in een nieuw overlegtraject, het netwerk van Santiago, tot 2025,. Nieuwe rampen zullen, zoals nu, opgelost worden met ad hoc oplossingen.

Koolstofhandel

Toch zijn er lichtpuntjes in het akkoord van Glasgow. Zo raakten de onderhandelaars het, vijf jaar na Parijs, eens over de regels om het klimaatakkoord afgesloten in de lichtstad, toe te passen. Artikel zes over wereldwijde koolstofhandel was tot nog toe de grote struikelsteen en veel arme landen rekenen op geld uit de koolstofhandel om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Het probleem is niet zozeer politiek, wel technisch: hoe kunnen uitstootrechten wereldwijd verhandeld worden ? Zoiets vereist dat de CO²- uitstoot op dezelfde manier gemeten en geverifieerd wordt in de hele wereld. Dat kan gebeuren in de vorm van geformateerde tabellen waarop landen hun uitstootverminderingen melden aan het secretariaat van de klimaatconferentie.